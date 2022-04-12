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Google Fi調降吃到飽方案費用 擴展免費無限通話服務使用地區

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早宣布在旗下虛擬電信服務Google Fi推出費用調降的輕量化吃到飽方案，同時也將可使用高速網路傳輸流量從原本最高22GB延展至35GB，而免費無限通話服務也從美國境內擴展至加拿大與墨西哥地區。

整體上來看，Google Fi服務依然是針對美國境內地區用戶提供為主的電信服務，除了在美國境內提供穩定的高速連網服務，以及免費通話功能，更大好處是在全球多數地區可直接以原SIM卡門號上網，同時計費方式也與美國境內相同，加上可以額外申請副卡讓手上其他裝置共用上網方案，雖然並非美國境內相對低價的電信服務，卻能提供十分便利的上網及通訊服務。

而在此次調整部分，則是推出新版輕量化吃到飽方案，讓單一門號原本以每月60美元價格調降為50美元，同時附掛4組以上門號的話，每組門號價格就會以每月20美元計算，對於家庭成員而言將會相當划算。至於在高速網路傳輸流量部分，原本最高達22GB的流量將會增加至35GB，同時還能以熱點分享方式共用其中5GB傳輸流量，一旦高速流量使用完畢，則會降速為一般可維持正常收發信件的網路頻寬。

另外，此次重新調整的吃到飽Plus方案，則是從原本最高每月70美元價格調整為65美元，而附掛4組以上門號的話，每組門號價格就會以每月40美元計算，而高速網路傳輸流量則從每月22GB增加至50GB，另外與輕量化吃到飽方案最大差別，則在於透過熱點分享傳輸流量將不受限制，另外還能額外獲得每月100GB的Google One線上儲存服務，以及最多可額外申請4張僅提供上網的SIM卡。

包含輕量化吃到飽方案與吃到飽Plus方案，都提供可在美國、加拿大、墨西哥地區免費通話服務，在此之前僅在美國境內提供此項服務。此外，Google也與美國境內多處Wi-Fi熱點服務合作，讓使用Google Fi電信服務的使用者，可以直接存取此類Wi-Fi熱點上網，藉此降低使用個人上網流量。

至於一般彈性方案依然維持以每月最低17美元 (附掛4組門號情況下)、每1GB高速網路傳輸流量以10美元計算形式提供申請，一樣可享在美國、加拿大、墨西哥地區免費通話服務，同時最多可申請4張僅提供上網的SIM卡，透過熱點分享網路流量也不會受到限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 吃到飽 加拿大

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