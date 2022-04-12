Apple Watch 8曝光？傳改變外型設計 圓弧曲線可能說拜拜
彭博新聞指稱，蘋果預期會在今年更新的新版watchOS 9，以及下半年準備推出的Apple Watch series 8採取大幅度更新，其中更可能加入全新外型設計、採用更大容量電池，並且增加強固設計款式。
雖然Apple Watch series 7已經加入更大錶面設計，甚至加入IP6X等級防塵及WR50等級防水設計，並且標榜可對應各類戶外運動情境使用，不用擔心是否會讓手錶螢幕刮傷，但市場預期蘋果依然會額外針對戶外使用場景增加更耐用規格選項。
而在接下來預計推出的新版watchOS 9中，蘋果預期會進一步改進運動與健康數據追蹤效果，讓Apple Watch能更準確紀錄使用者身體狀態。
至於在外觀設計部分，蘋果有可能改變Apple Watch既有圓弧曲線設計，可能導入類似iPhone 12系列開始採用的平面直角線條設計。不過，要在Apple Watch相對狹小的內部空間作此類調整，實際上會面臨更大挑戰，因此蘋果依然有可能延續Apple Watch現有設計語言，可能僅在尺寸、使用面積等細節作調整。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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