iOS 16傳有重大更新 介面不會大改變、但這2項會很不一樣
Apple 蘋果公司即將在 6 月舉辦 WWDC 2022 開發者大會，稍早《彭博社》科技記者 Mark Gurman 在最新一期的 Power On 預測，iOS 16 將於 WWDC 發表，並透露 iOS 16 的操作介面雖然不會重新設計，但提醒通知、健康追蹤等功能將會有重大更新。
Mark Gurman 表示，代號Sydney 的 iOS 16 的作業系統介面不會有太大改變，設計風格是會維持 iOS 7 以來的設計；不過，通知提醒與健康追蹤功能會有「全面且重大的強化」。
另外，Mark Gurman 進一步透露指出在 iOS 16 Beta 開發者測試版本裡，有許多關於頭戴顯示器與 iPhone 互動的線索，但是這款新的頭戴顯示器不太可能會在 WWDC 發表，而是會在 2022 年底或 2023 年發表。
在 iPadOS 16 上，將會有更方便的多工處理操作，讓使用者在 iPad 上有更貼近電腦的操作。另外，與 iPhone 連動的 Apple Watch ，預期新的作業系統 watchOS 9 在「活動紀錄」與「健康追蹤」功能也將帶來重大更新。
蘋果已經宣布將於今年6 月6 日舉行WWDC 發布會，屆時將公佈iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9 和tvOS 16 等新一代操作系統。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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