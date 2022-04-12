自己的手機自己修！Google聯合iFixit推出維修計畫
Google Pixel 手機出問題怎麼辦？只能送維修中心嗎？這樣一來一回送修通常需要好幾天的時間，可能造成使用者的麻煩。現在 Google 與知名維修中心 iFixit 合作推出自行維修計畫，讓我們可以訂購零件，在家 DIY 自行維修，這樣就不用等好幾天的維修時間了。
根據 Google 官方部落格新聞，未來 iFixit 提供的維修零件涵蓋 Pixel 2 到 Pixel 6、Pixel 6 Pro 等多種機型，將提供電池、相機、顯示器螢幕…等 Pixel 手機零組件，還有螺絲起子、撬棒等工具。
這些零件不僅提供單獨銷售，也會提供套裝組合，讓具有維修能力的使用者不需要支付昂貴的維修費用、也不是只有副廠零件可以選擇，而是可以直接使用原廠零件。
就官方指出，Google Pixel 手機零件預計在 2022 年稍晚在 ifixit.com 開放銷售，其中美國、加拿大、澳大利亞、英國和其他銷售 Pixel 手機的歐盟國家將可以上網訂購，但 Google 官方沒有透露未來會不會在台灣、日本等其他國家推出。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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