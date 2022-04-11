他維修iPhone Face ID價格曝光被喊「妖壽貴」 果粉卻喊便宜
蘋果（Apple）官方3月初開放iPhone XS及後續新機種維修Face ID之服務，不用再像以前更換整個組件變成「整新機」，費用也因此降低。就有網友「實測」維修iPhone的Face ID，貼出維修估價單，引來網友驚呼「妖獸貴」跟「便宜」的兩種反應。
一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版貼出維修估價單表示，他日前前往蘋果直營店維修iPhone 11 Pro 64GB的Face ID，維修價格為含稅價5490元（未稅價為5229元），「提供九十天保固期」。不過，他表示自己「維修（iPhone）失敗，因為打開試紙紅透了。」意即手機曾有進水紀錄，在手機內建液體浸入指示器顯示為紅色，正常情況下為白色或銀色。
他提到，若想把Face ID故障的iPhone 11 Pro 64GB直接換成現金為2100元左右，但維修後的換購金額8600元。兩者價格雖然差了不少，但扣掉5490元維修費後，也只多了1千元左右。
網友看到維修價格單表示，「妖獸貴」、「盤子」、「感恩蘋果讓我們有維修」、「修了能套現欸，好環保的做法喔」、「我拿去民間修是五千五」，也有人認為「滿便宜，以前壞掉只能換整新機都破萬。」據台灣蘋果官網顯示，超過保固期將iPhone 11 Pro換成整新機，價格為1萬6590元。
外媒也報導，蘋果也將Face ID維修服務納入2017年推出的iPhone X，而純粹維修Face ID組件不是件容易之事，因為它涉及4個組件，像是泛光照明器、點陣投影器、TrueDepth前鏡頭及紅外線鏡頭，若這4個組件出現1個故障，恐怕會讓臉部解鎖功能失效。
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