快訊

大甲媽遶境傳憾事 男騎車遭貨車、遊覽車夾殺OHCA

他維修iPhone Face ID價格被喊「妖壽貴」 果粉卻喊便宜

他維修iPhone Face ID價格曝光被喊「妖壽貴」 果粉卻喊便宜

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友到蘋果直營店維修iPhone 11 Pro的Face ID，要價5490元引起網友「便宜或妖壽貴」的討論。圖為iPhone 13 Pro系列。（翻攝自蘋果官網）
一名網友到蘋果直營店維修iPhone 11 Pro的Face ID，要價5490元引起網友「便宜或妖壽貴」的討論。圖為iPhone 13 Pro系列。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）官方3月初開放iPhone XS及後續新機種維修Face ID之服務，不用再像以前更換整個組件變成「整新機」，費用也因此降低。就有網友「實測」維修iPhone的Face ID，貼出維修估價單，引來網友驚呼「妖獸貴」跟「便宜」的兩種反應。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版貼出維修估價單表示，他日前前往蘋果直營店維修iPhone 11 Pro 64GB的Face ID，維修價格為含稅價5490元（未稅價為5229元），「提供九十天保固期」。不過，他表示自己「維修（iPhone）失敗，因為打開試紙紅透了。」意即手機曾有進水紀錄，在手機內建液體浸入指示器顯示為紅色，正常情況下為白色或銀色。

若想把已過保固的iPhone 11 Pro換成整新機，價格為1萬6590元。（翻攝自蘋果官網）
若想把已過保固的iPhone 11 Pro換成整新機，價格為1萬6590元。（翻攝自蘋果官網）

他提到，若想把Face ID故障的iPhone 11 Pro 64GB直接換成現金為2100元左右，但維修後的換購金額8600元。兩者價格雖然差了不少，但扣掉5490元維修費後，也只多了1千元左右。

網友看到維修價格單表示，「妖獸貴」、「盤子」、「感恩蘋果讓我們有維修」、「修了能套現欸，好環保的做法喔」、「我拿去民間修是五千五」，也有人認為「滿便宜，以前壞掉只能換整新機都破萬。」據台灣蘋果官網顯示，超過保固期將iPhone 11 Pro換成整新機，價格為1萬6590元。

網友貼出維修iPhone 11 Pro的Face ID價格為5490元（含稅）。（翻攝自PTT）
網友貼出維修iPhone 11 Pro的Face ID價格為5490元（含稅）。（翻攝自PTT）

外媒也報導，蘋果也將Face ID維修服務納入2017年推出的iPhone X，而純粹維修Face ID組件不是件容易之事，因為它涉及4個組件，像是泛光照明器、點陣投影器、TrueDepth前鏡頭及紅外線鏡頭，若這4個組件出現1個故障，恐怕會讓臉部解鎖功能失效。

2006年以後所生產的iPhone內建液體浸入指示器，會顯示裝置是否曾接觸到水或含水液體，若有進水就會顯示為紅色。（翻攝自蘋果官網）
2006年以後所生產的iPhone內建液體浸入指示器，會顯示裝置是否曾接觸到水或含水液體，若有進水就會顯示為紅色。（翻攝自蘋果官網）

延伸閱讀

官方認證！11種小撇步助iPhone更省電 「通知次數」最容易被忽略

開箱影片／iPhone安卓不吵架！ 4 in 1極速充電座切換超方便仍有小遺憾

Apple Music很夯嗎？蘋果自產App比拚第三方App 殘忍事實曝光

圖文教你做／iPhone狂收「股票報明牌」訊息煩死了！3撇步剷除惡意簡訊

相關新聞

他維修iPhone Face ID價格曝光被喊「妖壽貴」 果粉卻喊便宜

蘋果（Apple）官方3月初開放iPhone XS及後續新機種維修Face ID之服務，不用再像以前更換整個組件變成「整新機」，費用也因此降低。就有網友「實測」維修iPhone的Face ID，貼出維修估價，引來網友驚呼「妖獸貴」跟「便宜」的兩種反應。

蘋果6月可能發表MacBook Air升級版 桌機產品蓄勢待發

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）的說法，蘋果公司可能會在今年6月登場的全球開發...

官方認證！11種小撇步助iPhone更省電 「通知次數」最容易被忽略

手機的電池壽命本來就會隨著使用時間逐漸下降，老化後就會導致 iPhone 愈來愈耗電，再加上最近 Apple 推出 iOS 15.4 版本，有許多使用者跟 Apple 支援哭訴表示，他自己的 iPhone 用沒多久卻超耗電？Apple 官方直接教授 11 個省電的方法，一起來延長電池使用壽命！

追隨蘋果「自己來」 Google也開放民眾DIY維修Pixel手機

繼與微軟、三星等業者合作之後，iFixit接下來也確定與Google合作，預計會在今年稍晚時候向美國、加拿大、英國、澳洲，以及歐盟地區國家提供對應Pixel系列手機使用的維修零件，讓使用者能自行維修Pixel系列手機。

「一加」傳想出螢幕可凹折手機 可能採這牌子的翻版設計

併入OPPO品牌體系之後，市場消息指稱一加 (OnePlus)也準備推出螢幕可凹折手機，其中可能會以OPPO已經推出的Find N為基礎打造。

憂使用安全 Google將主動隱藏「長年未更新App」

Google宣布，將主動隱藏上架後兩年未再更新的app，藉此避免使用者再次下載，進而要求開發者能在app內導入新版API，藉此確保app使用安全，同時也能結合最新Android版本應用功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。