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「一加」傳想出螢幕可凹折手機 可能採這牌子的翻版設計

聯合新聞網 / 楊又肇

併入OPPO品牌體系之後，市場消息指稱一加 (OnePlus)也準備推出螢幕可凹折手機，其中可能會以OPPO已經推出的Find N為基礎打造。

目前還無法確認一加預計推出的螢幕可凹折手機具體細節，以及可能上市時間，但相關消息表示此款螢幕可凹折手機可能採Find N翻版設計，最大差異可能僅在名稱不同。

而從Find N尚未計畫在全球市場推行情況來看，OPPO或許可能藉由一加品牌，並且透過其全球市場銷售管道推行此款螢幕可凹折手機，甚至進軍美國市場。

不過，OPPO、一加方面均未對此傳聞回應。

一加品牌在去年併入OPPO體系，並且維持品牌獨立營運，藉此鎖定不同市場及產品發展策略，因此在螢幕可凹折手機產品可能也會以不同品牌鎖定差異化市場佈局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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