憂使用安全 Google將主動隱藏「長年未更新App」
Google宣布，將主動隱藏上架後兩年未再更新的app，藉此避免使用者再次下載，進而要求開發者能在app內導入新版API，藉此確保app使用安全，同時也能結合最新Android版本應用功能。
依照Google說明，在去年10月正式推出Android 12版本作業系統時，便說明所有app內容必須在今年10月之前更新至最新版本，並且將將API使用層級更新，而若app在2023年10月以前仍未更新，將會在Google Play Store上被隱藏，使用者將無法透過搜尋等方式下載安裝。
不過，Google表示此項限制僅適用於使用新版Android作業系統的裝置，若使用者持有舊版Android作業系統的裝置，依然可以搜尋這些長久未更新的app。但由於許多app都陸續更新至新版API內容，因此實際構成影響的幅度並不大。
會有這樣的舉措，Google說明主要是避免使用者下載安裝採過時API內容的app，可能會有隱私漏洞等安全問題。而此項政策將會從今年11月1日開始正式實施，並且呼籲開發者儘快更新已經在Google Play Store上架的app。
另外，Google也說明將從5月11日開始隱藏不適合全球地區使用的app，其中包含涉及違反Google Play Store仇恨言論、歧視等政策，或是包含詆毀特定族群的app內容，避免造成更大影響。同時Google近期也移除大量涉及竊取用戶隱私數據的app內容，這些內容多半以眾人經常使用的QR Code讀取器，或是高速公路攝影鏡頭探測器等app形式偽裝，Google將以違反使用規範為由進行移除。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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