針對高爾夫球運動 TAG Heuer推新智慧手錶紀錄揮桿次數

TAG Heuer在今年2月宣布推出對應45mm及42mm錶徑的Connected Calibre E4系列智慧手錶後，TAG Heuer稍早更宣布推出對應高爾夫球運動使用的Connected Calibre E4 Golf Edition，並且在錶身融合高爾夫球表面凹紋，以及代表草皮的綠色元素設計。

而在手錶本身則是基於45mm錶徑設計的Connected Calibre E4系列打造，一樣搭載Qualcomm Snapdragon Wear 4100+處理器，並且配置Google Wear OS 2.0設計，接下來也會升級至新版Wear OS 3.0版本。

其他部分，則包含搭載藍牙5.0連接規格、GPS定位與加速感測元件，另外也具備心率量測等身體數據紀錄功能，同時也能使用Google Pay等行動支付服務。

至於在電池續航表現方面，Connected Calibre E4 Golf Edition則是標榜能額外延長30%電力，讓使用者能對應更長配戴使用時間。同時在對應高爾夫球運動部分，則是在地圖介面加入顯示更多高爾夫球場地與賽事資訊，以及諸如配戴者所在位置與球洞之間距離，並且能自動紀錄揮桿次數等數據。

Connected Calibre E4 Golf Edition預計會以2650美元 (或是2500歐元、2200英鎊)價格銷售，另外會額外附上三顆Titleist高爾夫球，以及一個高爾夫球位標，另外亦可以460美元加購一組不鏽鋼材質錶帶，或是以200美元加購紅色橡膠錶帶，預計會在4月期間進入市場銷售。

台灣市場則預計會在4月18日公布Connected Calibre E4系列智慧手錶，以及此次揭曉的Connected Calibre E4 Golf Edition在台上市資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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