針對高爾夫球運動 TAG Heuer推新智慧手錶紀錄揮桿次數
TAG Heuer在今年2月宣布推出對應45mm及42mm錶徑的Connected Calibre E4系列智慧手錶後，TAG Heuer稍早更宣布推出對應高爾夫球運動使用的Connected Calibre E4 Golf Edition，並且在錶身融合高爾夫球表面凹紋，以及代表草皮的綠色元素設計。
而在手錶本身則是基於45mm錶徑設計的Connected Calibre E4系列打造，一樣搭載Qualcomm Snapdragon Wear 4100+處理器，並且配置Google Wear OS 2.0設計，接下來也會升級至新版Wear OS 3.0版本。
其他部分，則包含搭載藍牙5.0連接規格、GPS定位與加速感測元件，另外也具備心率量測等身體數據紀錄功能，同時也能使用Google Pay等行動支付服務。
至於在電池續航表現方面，Connected Calibre E4 Golf Edition則是標榜能額外延長30%電力，讓使用者能對應更長配戴使用時間。同時在對應高爾夫球運動部分，則是在地圖介面加入顯示更多高爾夫球場地與賽事資訊，以及諸如配戴者所在位置與球洞之間距離，並且能自動紀錄揮桿次數等數據。
Connected Calibre E4 Golf Edition預計會以2650美元 (或是2500歐元、2200英鎊)價格銷售，另外會額外附上三顆Titleist高爾夫球，以及一個高爾夫球位標，另外亦可以460美元加購一組不鏽鋼材質錶帶，或是以200美元加購紅色橡膠錶帶，預計會在4月期間進入市場銷售。
台灣市場則預計會在4月18日公布Connected Calibre E4系列智慧手錶，以及此次揭曉的Connected Calibre E4 Golf Edition在台上市資訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ iPhone狂收「股票報明牌」訊息煩死了！3撇步剷除惡意簡訊
▪ 讚背蓋不沾指紋超好摸 她仍批Samsung Galaxy S22+有4缺點
▪ 智利男孩為了買Switch和1片《曠野之息》 努力拚做這些事
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言