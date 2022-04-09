屢傳5G iPhone SE、AirPods 3遭蘋果減產？ 沒想到結局大反轉
最近有分析師在研究報告中表示，美國 Apple 公司削減了 iPhone SE 3、AirPods 3 的訂單，不過蘋果 iPhone SE 和 AirPods 供應鏈上的公司表示，他們沒有收到任何減產的指示，儘管一再有報導稱他們已經減產。
iPhone SE 3、AirPods 3如期生產
分析師們報告說，蘋果全新 iPhone SE 的買氣需求疲軟，一些人估計蘋果已經削減了多達 300 萬部手機的生產訂單。同時，郭明錤表示，AirPods 3 的需求明顯低於之前的型號，稱蘋果已經削減了 30% 的訂單。
然而，根據今天 Digitimes 的一份新報告，台灣的組件製造商表示，他們沒有削減產量。更具體地說，不願透露姓名的消息人士說，他們沒有收到任何關於修改訂單的指示。
有一種可能性是，分析師在蘋果的計劃實施之前就已經了解到了，但關於減產的首次報導早在 2022 年 3 月就有了。由於蘋果供應鏈的複雜性和國際性，也有可能在一個地區報告的削減實際上是將訂單轉移到另一個製造商。
5G iPhone SE 和 AirPods 3 遭蘋果減產？結局大反轉
根據業內人士透露，台灣供應鏈公司表示，蘋果最初對 5G iPhone SE 的需求估計並不是特別高，因為蘋果將在下半年將主力放在旗艦 iPhone 系列上。此外，供應鏈公司一般會在第二季度開始為下一代 iPhone 做準備。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ iPhone狂收「股票報明牌」訊息煩死了！3撇步剷除惡意簡訊
▪ 讚背蓋不沾指紋超好摸 她仍批Samsung Galaxy S22+有4缺點
▪ 智利男孩為了買Switch和1片《曠野之息》 努力拚做這些事
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言