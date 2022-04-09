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屢傳5G iPhone SE、AirPods 3遭蘋果減產？ 沒想到結局大反轉

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

最近有分析師在研究報告中表示，美國 Apple 公司削減了 iPhone SE 3、AirPods 3 的訂單，不過蘋果 iPhone SE 和 AirPods 供應鏈上的公司表示，他們沒有收到任何減產的指示，儘管一再有報導稱他們已經減產。

iPhone SE 3、AirPods 3如期生產

分析師們報告說，蘋果全新 iPhone SE 的買氣需求疲軟，一些人估計蘋果已經削減了多達 300 萬部手機的生產訂單。同時，郭明錤表示，AirPods 3 的需求明顯低於之前的型號，稱蘋果已經削減了 30% 的訂單。

然而，根據今天 Digitimes 的一份新報告，台灣的組件製造商表示，他們沒有削減產量。更具體地說，不願透露姓名的消息人士說，他們沒有收到任何關於修改訂單的指示。

有一種可能性是，分析師在蘋果的計劃實施之前就已經了解到了，但關於減產的首次報導早在 2022 年 3 月就有了。由於蘋果供應鏈的複雜性和國際性，也有可能在一個地區報告的削減實際上是將訂單轉移到另一個製造商。

5G iPhone SE 和 AirPods 3 遭蘋果減產？結局大反轉

根據業內人士透露，台灣供應鏈公司表示，蘋果最初對 5G iPhone SE 的需求估計並不是特別高，因為蘋果將在下半年將主力放在旗艦 iPhone 系列上。此外，供應鏈公司一般會在第二季度開始為下一代 iPhone 做準備。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果供應鏈 iPhone iPhone SE AirPods

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