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有Pro就是最棒手機？盤點十大「過譽」功能 不必強求這些規格

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 13 Pro示意圖。 路透
iPhone 13 Pro示意圖。 路透

買手機最在意哪些超炫功能？5G？大電池？還是下意識覺得「Pro」字就是最棒選擇？國外科技網站《PhoneArena》盤點10項「過譽」的功能，噱頭呼聲大，卻對用戶來說沒有太多幫助。

強大的處理器或12GB記憶體

如果只是收發電子郵件、瀏覽社群媒體、觀賞影片，甚至是玩手遊，並不需要用到這些規格。

更多的相機鏡頭

手機真正有用的是長焦／變焦鏡頭和超廣角鏡頭，200萬畫素、500萬畫素的多餘鏡頭未必比較好。

更高的畫素

更高畫素未必拍出更佳的照片或影片，儘管三星Galaxy S22 Ultra擁有1億畫素鏡頭，但也預設以1200萬畫素拍攝。

微距模式

iPhone 13 Pro系列手機加入微距模式，但如果你不是「特寫攝影師」，這項功能可能就稍嫌浪費了。

大容量電池

牽涉到軟體優化問題，電池容量愈大也不一定代表續航力時間可維持一整天使用；例如，iPhone 13 Pro Max的電量只有Pixel 6 Pro的85%，但《PhoneArena》實測發現iPhone 13 Pro Max的續航力時間多出約30%。

無線充電

除非你總是以無線充電為手機充電，否則有線充電能比無線更快充好電。

強化玻璃

買一塊好的螢幕保護貼是避免手機被刮傷最明確的作法。

8K影片

雖然高解析度影片能讓觀賞體驗更棒，但別忘了目前的串流影音、YouTube等都不是以8K影片錄製，顯示器無法播放出相對應的8K影片效果。

5G

第三代iPhone SE主打支援5G，但目前的5G並不能明顯為用戶帶來更佳的使用體驗，當5G訊號差時，訊號可能會經常於4G、5G之間切換，且5G還可能讓手機更耗電 。

取名「Ultra」、「Pro」和「Mini」的機種

除了「Max」適合形容具有更大螢幕尺寸和電量的機種，取名「Pro」更是一種市場營銷手段；再者，「Ultra」定位模糊，它並未透露取名緣由與手機附加功能的關聯性。

5G iPhone 鏡頭 顯示器 處理器 無線充電

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