三星電子計劃為 Galaxy手機開發專用應用處理器
集微網消息，4月7日，據BusinessKorea報導，三星電子正計劃為其Galaxy智能手機專門開發一種應用處理器（AP）。該公司此舉是由最近關於Galaxy S22系列的全球定位系統（GPS）和遊戯優化服務（GOS）的爭議而引起。
據報導，三星電子MX業務部總裁Roh Tae-moon在3月份的一次會議上宣布，他將策劃開發一款專門用於Galaxy智能手機的AP。
此前，三星電子因與Galaxy S22有關的GOS爭議而受到重創。在用戶玩高端遊戯時，GOS優化了智能手機的狀態，以防止過熱或過度耗電。然而，無論用戶的意願如何，該功能都會被激活，同時降低了智能手機的性能。
Galaxy S22系列搭載了高通的Snapdragon 8 Gen 1或三星的Exynos 2200。但專家指出，這兩種芯片都無法解決Galaxy S22系列的過熱問題。還有一些專家提出，三星電子生產Snapdragon 8 Gen 1和Exynos 2200的代工生產線可能存在良率問題。
對於一些Galaxy S22的用戶抱怨智能手機上的GPS不能正常工作，三星曾將這一問題歸咎於Exynos 2200。Roh似乎認為，這些問題可以像蘋果一樣通過為三星智能手機開發專屬AP來解決。
目前，Exynos AP 還供應給 Vivo 等其他智能手機製造商，但Exynos AP在市場上正處於滑坡狀態。根據市場研究機構Strategy Analytics的數據，去年三星在AP市場的份額只有6.6%，這顯著低於高通的37.7%，聯發科的26.3%和蘋果的26%。
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