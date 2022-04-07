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Google有可能在Android 13加入可讓單組eSIM對應多組電信門號的功能

聯合新聞網 / 楊又肇

Android開發維運平台Esper的資深技術編輯Mishaal Rahman指出，Android開源項目與開發者網站均提到多重啟用配置文件 (MEP,Multiple Enabled Profiles)的描述，其中可能會在Android 13加入讓單組eSIM可同時對應多組電信門號的使用模式。

依照Mishaal Rahman的看法認為，此項設計將可讓手機透過單組eSIM同時使用兩組電信門號，意味手機設計將可移除傳統實體SIM卡插槽，藉此減少更多內部佔用空間，甚至可增加額外放置更大電池容量，或是設置micro SD記憶卡安裝空間。

目前市面銷售手機仍以實體SIM卡使用為主，依照需求會額外增加1-2組實體SIM卡插槽，或是增加一組eSIM設計，讓使用者能對應多組門號使用模式，但相對也會佔用部分手機內部空間。而若依照Google此項設計，預期將可讓手機全數透過eSIM使用電信門號服務，讓使用者能更方便切換不同電信門號服務方案。

依照說明，Google針對多重啟用配置文件所提出設計專利是在2020年獲得批准，同時不一定僅應用在Android 13，同時也可能應用在搭載其他作業系統的連網裝置，例如Windows或iOS裝置。

不過，目前Google並未特別對此設計進一步作說明，而雖然目前Google已經在Pixel系列手機搭載eSIM設計，但目前並未採用類似設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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