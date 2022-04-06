她崩潰沒開Pornhub卻跑了47小時 網笑：iPhone精盡人亡

iPhone沒開過成人網站卻使用了整整47小時？近日一名女網友查看了手機「螢幕使用時間」記錄，卻發現Pornhub網站「不斷瀏覽」，平均每日使用超過15小時，無奈公開求助，所幸找到系統問題所在。

該女網友以「Pornhub使用時間47小時」為題在「Dcard」發文表示，她的iPhone根本沒開過Pornhub成人網站，卻一直持續使用中，檢查了共用帳號的裝置、Google無痕都沒問題，已嘗試打開限制、重新開機也沒用，只好上網求助「有人知道為什麼會這樣嗎？」

圖擷自 Dcard

網友不禁大笑「精盡人亡」、「笑死是看地球紀錄片嗎？」、「哎呦，你好色噢」，也有人遇到類似情況「我的也是⋯代表我的手機沒壞」、「我女友的手機跟ipad也有欸，可是不是pornhub，是一些很不知名像詐騙的色情網站」，讓原PO打趣說「大家的手機需求量都很大呢」。

有人建議「不可以色色，重回原廠設定」，還有女生老司機說「把網頁紀錄清掉勒？我會看但是會清紀錄，螢幕使用時間裡面沒有」，最終，原PO找到設定中的「限制成人網站」功能選項，回報「已經沒在繼續跑了」並向大家致謝。

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