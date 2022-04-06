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蘋果傳悄悄測試凹折筆電設計 對應4K、還想用在這裝置上

聯合新聞網 / 楊又肇

南韓The Elec報導指稱，蘋果正與LG Display合作測試用於未來iPad及MacBook的可凹折螢幕，以及相應超薄、可凹折螢幕玻璃設計。

在此之前，聯想先前推出的可凹折筆電ThinkPad X1 Fold，便是由LG Display提供可凹折螢幕，對應13.3吋設計。

而依照顯示供應鏈顧問機構共同創辦人暨執行長Ross Young在近期透露說法中，則是指稱蘋果目前著手測試的可凹折筆電設計，則是採用20吋可凹折螢幕設計，另外也可能作為未來的iPad Pro產品設計，讓使用者能將螢幕平攤後，變成大尺寸螢幕使用模式，而在凹折情況下則可作為筆電形式使用，並且對應4K以上顯示解析度設計。

目前暫時還無法確認蘋果是否計畫在市場推出螢幕可凹折使用機種，但預期至少要等到2025年以後才可能讓此類產品進入市場。

至於包含聯想、華碩都已經對外公布螢幕可凹折筆電，HP接下來似乎也有意推出類似設計的產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

成大

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