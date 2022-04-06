微軟升級Windows 11、Windows 365服務 加入這些功能因應後疫情時代來臨

微軟在去年推出的Windows 11作業系統加入諸多對應混合工作模式功能，並且宣布推出可對應各類連網裝置使用的Windows 365雲端PC服務之後，此次更進一步針對更多後疫情時代使用需求做了諸多升級。

Windows 11加入更多混合工作型態應用功能

其中，在Windows 11的更新主要增加多視窗、多螢幕顯示輸出的版面排列規劃功能，即便透過觸控螢幕也能快速透過點選方式決定分割畫面配置型態，另外也強化包含數字密碼，或是硬體鎖、指紋及臉部識別等免密碼形式的安全登入功能，並且進一步增加登入後的個人操作介面設定，同時也終於在App列表加入資料夾 (folder)功能，方便使用者整理常用app。

而針對混合辦公型態，Windows 11也協助企業加強管理員工使用設備，包含避免網路釣魚風險、個人資料加密、採零信任安全防護設計、即時阻止使用可能帶有惡意攻擊的應用程式，並且在操作系統過程隨時確保密碼強度安全，或是透過即時遠距線上協助方式，讓企業內部IT人員可以透過線上方式解決遠距工作員工所面臨設備使用問題，過程中也會確保所有資訊及隱私安全。

▲透過即時互動，由IT工作人員協助解決設備使用等問題

另外，除了可接受特定訊息內容之外，使用者也能透過針對線上會議最佳化的設定功能，例如自動調整拍攝畫面亮度、將背景模糊、去除背景噪音，或是聚焦使用者眼神位置與畫面鏡像功能，讓使用者能以更自然面貌參與線上會議。

至於在檔案管理部分，則是在檔案管理員增加分頁功能，並且讓使用者快速檢視上一次修改、開啟的檔案內容，其他則是在內容編輯選項增加即時字幕，並且加入可讓使用者更專心處理工作的專注模式 (focus mode)。

▲讓混合型態工作人員可以透過Windows 11維持更便利、個人化的工作平台體驗

強化雲端PC應用整合體驗

針對先前已經以Windows 365名稱推出的雲端PC服務，目前則是增加可讓使用者直接透過連網裝置登入連接雲端PC的Windows 365 Boot功能，以及可在雲端PC與實體PC之間切換使用的Windows 365 Switch。

另外，更提供可在沒有網路連接資源情況下，依然可以離線運作的Windows 365 Offline功能，藉此讓雲端PC使用模式更有彈性，同時也能與既有PC裝置應用模式銜接，並且視使用需求動態擴展。

▲可讓使用者直接透過連網裝置登入連接雲端PC的Windows 365 Boot功能

▲可在雲端PC與實體PC之間切換使用的Windows 365 Switch

▲在沒有網路連接資源情況下，依然可以離線運作的Windows 365 Offline功能

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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