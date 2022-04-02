新款MacBook Air有風聲 據稱今年下半年推出

來自亞洲供應鏈媒體 DigiTimes 最新報導，品牌筆記型電腦供應商削減了 2022 年上半年的出貨量目標，大多數品牌筆記型供應商已將其 2022 年上半年的出貨目標削減了兩位數，並可能將其與一些供應商在這一時期的訂單削減多達 50%。美國 Apple 公司計劃在 2022 年下半年推出新的 MacBook Air，這與《彭博社》記者 Mark Gurman 本月初分享的時間框架一致。

2022 MacBook Air

報導援引供應鏈消息人士，表示蘋果的 MacBook 系列是高端消費設備，但也可以被視為商務筆記型模式，因為它們受到許多公司或辦公人員的青睞，消息人士還表示，2021 年底發布的 MacBook Pro 的熱銷一直持續到 2022 年第一季度，出貨量高於預期，而定於下半年推出的新款 MacBook Air 有望進一步增加銷售動力。

顯示器行業顧問 Ross Young 上週在推特上說，新的 MacBook Air 將採用略大的 13.6 英寸顯示器，而不是目前的 13.3 英寸型號。

雖然一些消息來源稱新 MacBook Air 將採用 M2 晶片，配備 8 核 CPU 和 9 核或 10 核 GPU 選項，但根據郭明錤在 3 月初發布的預測清單，他預計該筆記型仍將採用 M1 晶片。在一封電子郵件中，郭明錤說新的 MacBook Air 可能有一個改良的 M1 晶片，雖然他沒有進一步說明，但傳言中的額外 GPU 核心肯定是可能的。

新款 MacBook Air 據稱將於 2022 年下半年推出

郭明錤在最新 Twitter 推文說，新的 MacBook Air 還將有一個全新的設計，有更多的顏色選擇，並在 2022 年第二季度末或第三季度進入大規模生產。與最新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 機型不同，郭明錤預計新款 MacBook Air 不會採用 mini-LED 顯示器，這意味著 ProMotion 120Hz 自動適應更新頻率不太可能。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

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