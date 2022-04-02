Android用戶有福了！ Google編碼透露可能將內建陌生防丟器掃描

Google 很可能會為 Android 裝置新增自動偵測追蹤防丟器功能。

根據 9to5Android 報導，透過反編譯 Google Play 商店的 APK，可以發現一個新功能，可以偵測附近的智慧追蹤器。反編譯結果可以清楚看到陌生裝置警告、陌生 tag 偵測通知，裡面也提到 Tile、ATag、Finder Tag。推論前兩者應該分別指的是 Tile 和 Apple 的 AirTag，但至於 Finder Tag 是什麼還不清楚。

在 Apple AirTag 推出後，大量傳出用藍牙追蹤器跟蹤他人位置的騷擾事件。儘管這種用來防範重要物品遺失的追蹤器已經存在多年，儘管 AirTag 有離開主人超過三天會發出警告聲的防護措施，不過 AirTag 上市後追蹤器更加普及，加上 AirTag 對 Android 裝置支援不佳，也造成許多 Android 使用者擔心被人透過類似手法追蹤位置。

對此 Apple 針對 Android 裝置推出了「Tracker Detect」app，讓 Android 使用者也可以搜尋到附近的 AirTag。

現在 Google 直接將偵測追蹤器的功能整合到 Play Store 服務中，代表之後可能不需要另外安裝 app 就能知道附近有沒有追蹤器，而選擇整合到 Play 服務內，也代表此功能支援的 Android 手機應該相當廣。

不過 Google 官方尚未對此功能發表正式的說明。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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