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Android用戶有福了！ Google編碼透露可能將內建陌生防丟器掃描

聯合新聞網 / INSIDE
示意圖／擷自蘋果官網。
示意圖／擷自蘋果官網。

Google 很可能會為 Android 裝置新增自動偵測追蹤防丟器功能。

根據 9to5Android 報導，透過反編譯 Google Play 商店的 APK，可以發現一個新功能，可以偵測附近的智慧追蹤器。反編譯結果可以清楚看到陌生裝置警告、陌生 tag 偵測通知，裡面也提到 Tile、ATag、Finder Tag。推論前兩者應該分別指的是 Tile 和 AppleAirTag，但至於 Finder Tag 是什麼還不清楚。

在 Apple AirTag 推出後，大量傳出用藍牙追蹤器跟蹤他人位置的騷擾事件。儘管這種用來防範重要物品遺失的追蹤器已經存在多年，儘管 AirTag 有離開主人超過三天會發出警告聲的防護措施，不過 AirTag 上市後追蹤器更加普及，加上 AirTag 對 Android 裝置支援不佳，也造成許多 Android 使用者擔心被人透過類似手法追蹤位置。

對此 Apple 針對 Android 裝置推出了「Tracker Detect」app，讓 Android 使用者也可以搜尋到附近的 AirTag。

現在 Google 直接將偵測追蹤器的功能整合到 Play Store 服務中，代表之後可能不需要另外安裝 app 就能知道附近有沒有追蹤器，而選擇整合到 Play 服務內，也代表此功能支援的 Android 手機應該相當廣。

不過 Google 官方尚未對此功能發表正式的說明。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android AirTag Google Apple Google Play

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