Android用戶有福了！ Google編碼透露可能將內建陌生防丟器掃描
Google 很可能會為 Android 裝置新增自動偵測追蹤防丟器功能。
根據 9to5Android 報導，透過反編譯 Google Play 商店的 APK，可以發現一個新功能，可以偵測附近的智慧追蹤器。反編譯結果可以清楚看到陌生裝置警告、陌生 tag 偵測通知，裡面也提到 Tile、ATag、Finder Tag。推論前兩者應該分別指的是 Tile 和 Apple 的 AirTag，但至於 Finder Tag 是什麼還不清楚。
在 Apple AirTag 推出後，大量傳出用藍牙追蹤器跟蹤他人位置的騷擾事件。儘管這種用來防範重要物品遺失的追蹤器已經存在多年，儘管 AirTag 有離開主人超過三天會發出警告聲的防護措施，不過 AirTag 上市後追蹤器更加普及，加上 AirTag 對 Android 裝置支援不佳，也造成許多 Android 使用者擔心被人透過類似手法追蹤位置。
對此 Apple 針對 Android 裝置推出了「Tracker Detect」app，讓 Android 使用者也可以搜尋到附近的 AirTag。
現在 Google 直接將偵測追蹤器的功能整合到 Play Store 服務中，代表之後可能不需要另外安裝 app 就能知道附近有沒有追蹤器，而選擇整合到 Play 服務內，也代表此功能支援的 Android 手機應該相當廣。
不過 Google 官方尚未對此功能發表正式的說明。
《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 智利男孩為了買Switch和1片《曠野之息》 努力拚做這些事
▪ 【實測】「以為亂講！」口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功解鎖iPhone
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
▪ 【教學】iPhone超詳細電池健康度 靠「電池壽命」捷徑輕鬆掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言