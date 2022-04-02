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蘋果首款「可折疊」產品不是iPhone？分析師最新爆料2細節

聯合新聞網 / 綜合報導
知名分析師郭明錤過去曾預測蘋果最快將在2025年推出首款「可折疊」iPhone，如今他透露這項預測可能有誤。 示意圖／路透
知名分析師郭明錤過去曾預測蘋果最快將在2025年推出首款「可折疊」iPhone，如今他透露這項預測可能有誤。 示意圖／路透

三星Galaxy Z系列摺疊手機已推出第三代，每代出場皆掀起熱潮，而知名分析師郭明錤過去也曾預測蘋果最快將在2025年推出第一款可折疊iPhone，令果粉們期待不已，但郭明錤釋出最新消息，恐怕要推翻自己的預測結果。

郭明錤過去曾預測蘋果最早將於2025年推出首款可折疊產品，當時他直指這款摺疊產品為「可折疊iPhone」，如今他推翻這項預測，指出該項產品應為「可折疊的iPad」或「iPad和iPhone混合體」。

他表示，蘋果對於「摺疊機」的開發順序為「中型」優先，其次才是大型和小型。目前蘋果正積極測試9吋可折疊OLED螢幕，主要目的是為了驗證關鍵技術是否可行，但這可能不是最終的產品規格。

iPhone iPad Apple 摺疊手機 OLED

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