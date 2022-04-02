蘋果首款「可折疊」產品不是iPhone？分析師最新爆料2細節

iPhone手機是全球熱銷品牌，幾乎每一代評價都不差，但一名網友就分享女友購買iPhone 12 Pro的故事，女友小心翼翼地使用，但就在「過保一個月後」手機突然開不了機，就連維修中心人員也查不出原因，讓他不禁傻眼大罵「剛過保固一個月就變垃圾？」

2022-03-31 21:02