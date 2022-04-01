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蘋果iOS 16新功能曝光 這些經典機型將無法更新！

聯合新聞網 / 綜合報導
據傳蘋果將在今年6月6日舉辦全球開發者大會。圖／美聯社
據傳蘋果將在今年6月6日舉辦全球開發者大會。圖／美聯社

蘋果在3月結束春季發表會後，WWDC（開發者大會）成為果迷們下一個關注焦點，科技分析師兼爆料者強．普羅瑟（Jon Prosser）透露蘋果將於 6 月 6 日舉行「全球開發者大會」，屆時也將揭曉iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS 13及tvOS 16等作業系統的升級內容。

iOS 16預計成為大會中眾所注目的焦點，但將不再支援搭載 A9 晶片的機款，包含：iPhone 6s、iPhone 6s Plus和初代 iPhone SE，這些機型皆會正式被排除在更新範圍之外，未來只提供例行安全性更新。

此外，知名爆料者「LeaksApplePro」日前也在推特貼出iOS 16的螢幕截圖，顯示蘋果將推出改良版的小工具（Widget），可能成為iOS 16的重要功能之一，包括提供多種互動操作功能，更有命名為「InfoShack」的 Widget即將釋出，但具體功能尚未曝光。

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