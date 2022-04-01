聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果iOS 16新功能曝光 這些經典機型將無法更新！
蘋果在3月結束春季發表會後，WWDC（開發者大會）成為果迷們下一個關注焦點，科技分析師兼爆料者強．普羅瑟（Jon Prosser）透露，蘋果將於 6 月 6 日舉行「全球開發者大會」，屆時也將揭曉iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS 13及tvOS 16等作業系統的升級內容。
iOS 16預計成為大會中眾所注目的焦點，但將不再支援搭載 A9 晶片的機款，包含：iPhone 6s、iPhone 6s Plus和初代 iPhone SE，這些機型皆會正式被排除在更新範圍之外，未來只提供例行安全性更新。
此外，知名爆料者「LeaksApplePro」日前也在推特貼出iOS 16的螢幕截圖，顯示蘋果將推出改良版的小工具（Widget），可能成為iOS 16的重要功能之一，包括提供多種互動操作功能，更有命名為「InfoShack」的 Widget即將釋出，但具體功能尚未曝光。
數位夯什麼
▪ 智利男孩為了買Switch和1片《曠野之息》 努力拚做這些事
▪ 【實測】「以為亂講！」口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功解鎖iPhone
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
▪ 【教學】iPhone超詳細電池健康度 靠「電池壽命」捷徑輕鬆掌握
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言