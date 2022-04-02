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iFixit與三星合作 在美提供Galaxy手機等裝置維修套件與教學內容

聯合新聞網 / 楊又肇

過去曾與HTC、微軟等業者合作維修套件iFixit，稍早確定與三星建立合作，將在美國地區向消費者提供適用於Galaxy S20系列、Galaxy S21系列，以及Galaxy Tab S7+平板等裝置使用的維修套件，同時也會搭配提供相關教學內容，讓消費者能自行DIY修復手機或平板。

跟先前與其他品牌業者合作模式一樣，消費者可以自行向iFixit購買維修替換用螢幕、背蓋或充電連接埠等在使用過程較容易損壞零件，並且由三星協助回收替換下來的舊零件，之後也會針對三星旗下更多產品提供相應的維修套件。

三星電子北美客戶服務資深副總裁Ramon Gregory表示，此項服務將成為三星作為永續發展的一部分，同時也讓消費者能更方便自行維修損壞產品。

從另一方面來看，此項服務主要也是為了符合美國日前立法保障使用者能自行或透過第三方業者維修手機等產品權益的要求。

例如，蘋果去年底也宣布推出自助維修計畫，讓使用能透過蘋果原廠零件與工具自行維修iPhone，以及Mac機種，除了讓消費者能方便維修自己手上損毀、故障產品，同時也符合法令要求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星電子 iFixit Galaxy Tab

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