蘋果釋iOS 15.4.1更新 修正iPhone耗電變快問題
部分iPhone用戶升級到iOS 15.4作業系統後，雖可戴口罩解鎖，卻發現耗電變快。蘋果公司今天釋出iOS 15.4.1更新，修正電池電力消耗速度可能比平常更快的問題。
iOS 15.4.1也修正點字裝置在瀏覽文字或顯示提示時，可能沒有回應的問題，並改善Made for iPhone助聽裝置在部分第三方App中，可能會連接中斷的狀況。
蘋果官網建議，以Wi-Fi等無線方式更新前，可使用iCloud或電腦備份裝置，並為裝置連接電源，前往「設定」中的「一般」，點一下「軟體更新」即可。
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