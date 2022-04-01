強化行動辦公，Dell針對後疫情時代打造更安全、便利的工作體驗

針對後疫情時代工作模式，Dell除了推出全球最小、輕薄的行動工作站Precision 5470，以及導入環保設計的新Latitude 5000系列筆電機種，更強調藉由人工智慧應用軟體套件提供更安全、便利的工作體驗，另外也推出諸多周邊配件提升工作效率。

Dell表示，在後疫情時代的工作型態將建立在混合辦公模式基礎上，同時工作也將不再維持在單一地點進行，甚至在移動過程中完成，因此如何讓使用者能隨時隨地以更高生產效率完成工作，並且確保工作內容隱私安全，將成為未來產品設計重點。

因此在Dell此次推出新款筆電機種均採用運算效率更高、電池續航表現更長的第12代Intel Core系列處理器，並且搭配Dell Optimizer軟體套件，藉由人工智慧技術提供工作效率，其中包含透過視訊鏡頭檢測使用者目光是否停留在螢幕上，一旦離開螢幕前方，就會自動將螢幕亮度調暗，甚至檢測有其他人在背後窺看螢幕內容時，就會自動隱藏螢幕顯示的機敏資訊。

其他功能，則包含可讓使用者同時連接有線及無線網路，或是透過兩組無線網路加快資料傳輸速率，而透過人工智慧降噪技術，更可讓使用者在線上會議維持清晰收音效果。

配合未來混合辦公模式，Dell也推出適合居家辦公使用的筆電擴充基座Dell Dual Charge Dock，提供可讓手機等裝置補充電量的Qi無線充電功能，以及最多可外接2組4K螢幕，另外也包含全新升級的Dell Thunderbolt Dock，讓使用者能透過Thunderbolt 4連接多組4K解析度螢幕，並且讓裝置快速充電，而全新Dell Universal Dock則可透過USB-C連接方式，讓筆電擴充更多連接埠。

針對線上會議使用需求，Dell則提供新款Dell Speakerphone免持聽筒與Dell Slim Conferencing Soundbar，提供人工智慧降噪收音效果，同時也符合Microsoft Teams認證。

除此之外，Dell此次也宣布更新最高階的商用2 in 1筆電Latitude 9430，以及包含方便攜帶且耐用的高階商用筆電Latitude 7330 Ultralight，另外也推出新款Latitude 7000系列與Latitude 3330筆電機種，以及新款外接顯示螢幕配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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