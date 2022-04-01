迎接系列機種推出25週年，Dell推出全球最小、輕薄的行動工作站Precision 5470

迎接Precision系列機種推出25週年，Dell宣布推出全新Precision 5470行動工作站，標榜為有史以來效能最高、全球最小且最輕薄的14吋機種設計。

相較其他品牌同級機種，Precision 5470行動工作站採用14吋、僅3.26磅 (約1.5公斤)，並且搭載第12代Intel Core H系列處理器，同時支援Intel vPro技術，本身也符合Intel Evo平台設計，最高配置64GB DDR5記憶體，以及最高可達4TB儲存容量，另外在顯示輸出更配置最高NVIDIA RTX A1000專業繪圖卡。

此外，Dell更強調以Dual Opposite Outlet雙風扇技術，讓Precision 5470行動工作站在執行複雜工作時，仍可維持高速運作，並且有效排出機身內部熱氣，同時維持輕薄機身設計，不致於犧牲內部記憶體或Thunderbolt 4連接埠等元件配置。

而在螢幕部分則配置InfinityEdge極窄邊框設計，搭配德國萊茵TUV認證的ComfortView Plus技術，藉此降低藍光比例，達成護眼效果。

其他部分，則包含搭載連線更快的Wi-Fi 6E無線網路，以及Dell Optimizer智慧調整優化軟體，透過人工智慧技術學習操作習慣，藉此改進電池使用效率，並且維持系統運作流暢。在隱私保護方面，則可在使用者目光從螢幕移開時，即可自動將螢幕亮度調低，當偵測到有其他人在使用者背後時，即可自動讓螢幕變暗，避免重要工作機密、隱私內容被他人窺看。

此次除了Precision 5470行動工作站，Dell還同步更新15吋設計的Precision 5570，以及17吋規格的Precision 5770，兩者同樣標榜採用輕薄機身設計，另外更推出新款Precision 3000系列行動工作站，其中在新款Precision 3570也同樣導入永續材質設計，例如在LCD螢幕外蓋採用21%的生物塑膠材質。

配合新款Precision系列機種推出，Dell也在美國市場提供購買任何新款Precision工作站，即免費提供以線上虛擬，或是透過實體互動、由講師指導授課的專業軟體培訓課程，其中包含Adobe Creative Cloud應用、Maxon Cinema 4D、特定Autodesk應用、Blackmagic Design Resolve等技能，在課程完成後亦可獲得相關認證。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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