快訊

北市公布63處海量確診足跡 分布8行政區

「類普篩」不如「類升級」？ 陳時中：會再詳細了解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎接系列機種推出25週年，Dell推出全球最小、輕薄的行動工作站Precision 5470

聯合新聞網 / 楊又肇

迎接Precision系列機種推出25週年，Dell宣布推出全新Precision 5470行動工作站，標榜為有史以來效能最高、全球最小且最輕薄的14吋機種設計。

相較其他品牌同級機種，Precision 5470行動工作站採用14吋、僅3.26磅 (約1.5公斤)，並且搭載第12代Intel Core H系列處理器，同時支援Intel vPro技術，本身也符合Intel Evo平台設計，最高配置64GB DDR5記憶體，以及最高可達4TB儲存容量，另外在顯示輸出更配置最高NVIDIA RTX A1000專業繪圖卡。

此外，Dell更強調以Dual Opposite Outlet雙風扇技術，讓Precision 5470行動工作站在執行複雜工作時，仍可維持高速運作，並且有效排出機身內部熱氣，同時維持輕薄機身設計，不致於犧牲內部記憶體或Thunderbolt 4連接埠等元件配置。

而在螢幕部分則配置InfinityEdge極窄邊框設計，搭配德國萊茵TUV認證的ComfortView Plus技術，藉此降低藍光比例，達成護眼效果。

其他部分，則包含搭載連線更快的Wi-Fi 6E無線網路，以及Dell Optimizer智慧調整優化軟體，透過人工智慧技術學習操作習慣，藉此改進電池使用效率，並且維持系統運作流暢。在隱私保護方面，則可在使用者目光從螢幕移開時，即可自動將螢幕亮度調低，當偵測到有其他人在使用者背後時，即可自動讓螢幕變暗，避免重要工作機密、隱私內容被他人窺看。

此次除了Precision 5470行動工作站，Dell還同步更新15吋設計的Precision 5570，以及17吋規格的Precision 5770，兩者同樣標榜採用輕薄機身設計，另外更推出新款Precision 3000系列行動工作站，其中在新款Precision 3570也同樣導入永續材質設計，例如在LCD螢幕外蓋採用21%的生物塑膠材質。

配合新款Precision系列機種推出，Dell也在美國市場提供購買任何新款Precision工作站，即免費提供以線上虛擬，或是透過實體互動、由講師指導授課的專業軟體培訓課程，其中包含Adobe Creative Cloud應用、Maxon Cinema 4D、特定Autodesk應用、Blackmagic Design Resolve等技能，在課程完成後亦可獲得相關認證。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dell

延伸閱讀

Intel獨顯新品牌Arc登場 融入人工智慧將1080P畫質提升至4K規格

Intel夏季將推桌機版Arc顯示卡 官方設計版長相曝光

美光報喜 記憶體族群盤中股價齊揚

Intel宣布Core i9-12900KS桌機處理器有盒裝版本 4月5日上市

相關新聞

他怨iPhone「這機型」用1年變垃圾 釣一票苦主：過保就GG

iPhone手機是全球熱銷品牌，幾乎每一代評價都不差，但一名網友就分享女友購買iPhone 12 Pro的故事，女友小心翼翼地使用，但就在「過保一個月後」手機突然開不了機，就連維修中心人員也查不出原因，讓他不禁傻眼大罵「剛過保固一個月就變垃圾？」

他酸國小生都拿iPhone「真幸福」 網一句話打趴：老人才忌妒

與過去時代不同，人手一台智慧型手機是相當普遍的現象，但有一名網友發文感嘆看到國小生都拿iPhone，「真的覺得現在的小孩很幸福」，但貼文引起網友兩面論戰，有人就狠酸原PO「老人才會忌妒」。

果粉心願落空！郭明錤爆：螢幕下Touch ID近2年都不會出現

蘋果iPhone 14據傳將於今年秋季發表會登場，現已流出諸多訊息供果粉「聞香」。雖然先前已有消息指出，iPhone 14不會有眾人心心念念的「螢幕下指紋解鎖」功能，仍不排除有人隱隱期待，可惜知名分析師郭明錤表示，這功能近兩年都不會出現了。

降低偷手機率！iPhone被標記為「遺失」 蘋果將拒絕維修

根據《愛瘋日報》報導，美國 Apple 公司已經在一份內部備忘錄中指示技術人員，如果 iPhone 在 GSMA 設備登記處被報告為遺失，Apple Store 和 Apple 授權服務提供商蘋果的技

新Latitude 5000系列是Dell最環保筆電，導入海中漂流塑膠廢料等永續材質、精進環保包裝

過去在旗下產品包裝導入環保設計，更在去年公布概念筆電Concept Luna設計，鎖定容易維修、重複使用，或是容易回收等需求之後，Dell在此次推出的新款Latitude 5000系列筆電中，將更多新款永續材料應用在產品包裝，藉此大幅降低環境衝擊，進而呼應過去以來強調永續發展的理念。

迎接系列機種推出25週年，Dell推出全球最小、輕薄的行動工作站Precision 5470

迎接Precision系列機種推出25週年，Dell宣布推出全新Precision 5470行動工作站，標榜為有史以來效能最高、全球最小且最輕薄的14吋機種設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。