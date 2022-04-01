新Latitude 5000系列是Dell最環保筆電，導入海中漂流塑膠廢料等永續材質、精進環保包裝

過去在旗下產品包裝導入環保設計，更在去年公布概念筆電Concept Luna設計，鎖定容易維修、重複使用，或是容易回收等需求之後，Dell在此次推出的新款Latitude 5000系列筆電中，將更多新款永續材料應用在產品包裝，藉此大幅降低環境衝擊，進而呼應過去以來強調永續發展的理念。

此次設計中，Dell導入海中漂流塑膠廢料作為產品與配件設計材質，同時也透過從篦麻仔的生物基橡膠材質，藉此提高使用可再生材料比例，另外在包裝也導入全新設計，其中採用100%可回收或可再生利用材質，甚至也在折合設計降低非必要材料浪費。

其中，在新款Latitude 5000系列筆電的上蓋採用71%可回收或可再生材質，分別包含21%由造紙業回收再造的木質生物塑膠、20%回收碳纖維，以及30%消費後回收塑膠，而底座部分則採用20%回收碳纖維材質，加上39%以蓖麻油製成的新生物基橡膠腳墊，並且透過增加可再生材料使用比例，藉此降低源自石油基材料的依賴。

另一方面，在Latitude 5000系列的風扇外殼，更導入28%海中漂流塑膠廢料材質製品，同時在包裝更採用100%可回收或可再生利用材料製作，同時大幅簡化盒裝設計。

在新版包裝設計裡，Dell採用100%可回收及可再生材料製作，並且確保能100%回收重複利用，其中包含將原本以塑膠材質包裝部分改為紙材，盒裝內的托盤改以竹子、甘蔗渣等纖維材質壓製而成，同時也以紙材膠帶取代原本塑膠材質膠帶。

Dell表示，從2017年開始推動利用海中漂流塑膠廢料打造產品的作法後，至今已經累積回收超過22.7萬磅的海中漂流塑膠廢料，並且以此製作超過510萬件可重複回收利用的包裝托盤與端帽 (endcap)等配件。

除了將海中漂流塑膠廢料應用在Latitude 5000系列，Dell也將此廢料應用在Precision 3000系列行動工作站的風扇外殼，以及OptiPlex微型桌上型電腦、Precision工作站的風扇與風扇外殼，另外在EcoLoop Pro系列後背包、保護套及公事包等配件，外層材質同樣以海中漂流塑膠廢料製作。

至於目前在Latitude 7430和7530及Precision 3000系列行動工作站的底部腳墊，同樣採用提煉自菎麻籽的生物基橡膠製作，藉此提高Dell使用可再生材料比重。

目前Dell所採用可再生、重複利用材料，包含回收塑膠、回收碳纖維、生物基材質塑膠與封閉式循環鋁材，並且透過水力發電形式切割鋁材，同時更著手在產品設計加入更容易維修、更換零件，藉此延長產品可持續使用時間，藉此降低電子廢棄物生成比重，甚至也透過自身回收服務減少產品對環境產生影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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