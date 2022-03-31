快訊

金門也失守...台中婚宴群聚持續延燒 12縣市確診足跡一次看

「每日確診破百不意外」 醫籲：2大方面著手降衝擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他酸國小生都拿iPhone「真幸福」 網一句話打趴：老人才忌妒

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友感嘆現在很多國小生都拿iPhone「真幸福」，引起許多網友熱議。 示意圖／ingimage
一名網友感嘆現在很多國小生都拿iPhone「真幸福」，引起許多網友熱議。 示意圖／ingimage

與過去時代不同，人手一台智慧型手機是相當普遍的現象，但有一名網友發文感嘆看到國小生都拿iPhone，「真的覺得現在的小孩很幸福」，但貼文引起網友兩面論戰，有人就狠酸原PO「老人才會忌妒」。

這名網友在Dcard發文直言看到國小生都在拿iPhone，「真的覺得現在的小孩很幸福，哪像我還在用早期的iPhone 6」，貼文一出隨即引來網友熱議。

許多人頗有同感，留言回應「太早使用也不是件好事...」、「想當初只要有人拿蘋果就會造成一陣騷動」、「我到高中才有手機，還是自己存錢買的」、「價值觀還沒有確立的時候就看到網路上一些花花綠綠的言論，對人格的發展不見得是好事」。

但也有其中一位網友坦言「通常是老人才會這樣感嘆，然後嫉妒時代演進造就物質生活上的提升」，該則留言獲得3千多位網友按讚，大家紛紛回應「誰准你說實話了」、「也還好吧！我以後小孩也一定給他最新的手機啊，沒理由你沒享福下一代就要跟著苦吧？」、「換年輕人嫉妒靠X那群老人當初可以用便宜價格買一堆地、一堆房，形成一個互相靠X的循環」。

Dcard iPhone Apple

延伸閱讀

心臟夠大顆！股神玩虛擬貨幣「3週獲利近千萬」 網見操作跪了

伴郎變新郎？他在婚禮對新娘「突襲告白」 2年後竟抱得美人歸

人生第一支股票該買哪支？ 這檔最多人推薦：不用教吧

他怨iPhone「這機型」用1年變垃圾 釣一票苦主：過保就GG

相關新聞

他怨iPhone「這機型」用1年變垃圾 釣一票苦主：過保就GG

iPhone手機是全球熱銷品牌，幾乎每一代評價都不差，但一名網友就分享女友購買iPhone 12 Pro的故事，女友小心翼翼地使用，但就在「過保一個月後」手機突然開不了機，就連維修中心人員也查不出原因，讓他不禁傻眼大罵「剛過保固一個月就變垃圾？」

他酸國小生都拿iPhone「真幸福」 網一句話打趴：老人才忌妒

與過去時代不同，人手一台智慧型手機是相當普遍的現象，但有一名網友發文感嘆看到國小生都拿iPhone，「真的覺得現在的小孩很幸福」，但貼文引起網友兩面論戰，有人就狠酸原PO「老人才會忌妒」。

果粉心願落空！郭明錤爆：螢幕下Touch ID近2年都不會出現

蘋果iPhone 14據傳將於今年秋季發表會登場，現已流出諸多訊息供果粉「聞香」。雖然先前已有消息指出，iPhone 14不會有眾人心心念念的「螢幕下指紋解鎖」功能，仍不排除有人隱隱期待，可惜知名分析師郭明錤表示，這功能近兩年都不會出現了。

降低偷手機率！iPhone被標記為「遺失」 蘋果將拒絕維修

根據《愛瘋日報》報導，美國 Apple 公司已經在一份內部備忘錄中指示技術人員，如果 iPhone 在 GSMA 設備登記處被報告為遺失，Apple Store 和 Apple 授權服務提供商蘋果的技

英特爾推出 用於筆電的Intel Arc獨立圖形晶片

英特爾今日推出用於筆電的Intel Arc獨立圖形晶片系列產品，是英特爾Arc A系列產品組合中的首批獨立繪圖晶片（GP...

開拓國際市場 小米推價位親民版5G手機Redmi 10 5G

小米稍早針對國際市場推出三款Redmi品牌的5G連網手機，分別是Redmi 10 5G，以及Redmi Note 11S 5G與Redmi Note 11 Pro+ 5G。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。