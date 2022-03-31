他酸國小生都拿iPhone「真幸福」 網一句話打趴：老人才忌妒

與過去時代不同，人手一台智慧型手機是相當普遍的現象，但有一名網友發文感嘆看到國小生都拿iPhone，「真的覺得現在的小孩很幸福」，但貼文引起網友兩面論戰，有人就狠酸原PO「老人才會忌妒」。

這名網友在Dcard發文直言看到國小生都在拿iPhone，「真的覺得現在的小孩很幸福，哪像我還在用早期的iPhone 6」，貼文一出隨即引來網友熱議。

許多人頗有同感，留言回應「太早使用也不是件好事...」、「想當初只要有人拿蘋果就會造成一陣騷動」、「我到高中才有手機，還是自己存錢買的」、「價值觀還沒有確立的時候就看到網路上一些花花綠綠的言論，對人格的發展不見得是好事」。

但也有其中一位網友坦言「通常是老人才會這樣感嘆，然後嫉妒時代演進造就物質生活上的提升」，該則留言獲得3千多位網友按讚，大家紛紛回應「誰准你說實話了」、「也還好吧！我以後小孩也一定給他最新的手機啊，沒理由你沒享福下一代就要跟著苦吧？」、「換年輕人嫉妒靠X那群老人當初可以用便宜價格買一堆地、一堆房，形成一個互相靠X的循環」。

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