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他怨iPhone「這機型」用1年變垃圾 釣一票苦主：過保就GG

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享iPhone 12 Pro使用13個月就無法開機的慘況。 圖擷自爆料公社
一名網友分享iPhone 12 Pro使用13個月就無法開機的慘況。 圖擷自爆料公社

iPhone手機是全球熱銷品牌，幾乎每一代評價都不差，但一名網友就分享女友購買iPhone 12 Pro的故事，女友小心翼翼地使用，但就在「過保一個月後」手機突然開不了機，就連維修中心人員也查不出原因，讓他不禁傻眼大罵「剛過保固一個月就變垃圾？」

這名網友在臉書社團「爆料公社發文分享女友使用iPhone 12 Pro的悲慘故事，女友去年2月在蘋果官網花3萬7400元購買iPhone 12 Pro，使用至今從沒摔過或泡水，連充電線也只使用原廠的。

不過到了今年3月，女友的手機忽然無法開機，任何網上教學的解救方法都無效，送去蘋果101直營維修中心，維修人員也說不出所以然，只說「主機板壞了」，維修費加上換電池，總共要1萬3800元，這樣的結果讓原PO傻眼大罵「只用一年一個月，3萬7400元就變垃圾，剛過保固一個月就變垃圾？」

原PO透露店員建議不要修，但反觀自己前一支iPhone 7使用4年多，現在對iPhone 12 Pro感到失望，「其實過保這件事沒有錯，但換算使用這支手機的成本是一個月2876元」，他也無奈感嘆「想說買個高規格的手機可以用久一點，卻搞得跟在賭博一樣」。

貼文釣出遇到相同狀況的果粉回應，「我也是iPhone 12 Pro，上禮拜才去換主機板，也是無法過電，也是剛過保固，然後上一秒還在使用下一秒直接關機，接著就無法開啟」、「我兒子之前也是買一隻12的，結果也是不到一年就GG了」，但有網友就表示「電子產品本來就看運氣，不要像個怨婦似的，別去原厰維修就便宜許多了」、「找一般維修店都比原廠強」。

爆料公社 iPhone iPhone 12 Apple

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