Galaxy Watch 4具血壓量測功能 Galaxy Buds將更新聲音功能
三星宣布，獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准之後，將從4月7日起將開放Galaxy Watch 4系列智慧手錶開啟血壓應用軟體 (Blood Pressure App)監測功能，並且從即日起開放Galaxy Buds Live及Galaxy Buds 2支援360度環繞音效，以及低延遲的智慧主動式降噪功能，另外也將在今年5月上旬起於全台指定通路推出Galaxy Buds 2新款曜石黑配色，以及Galaxy Buds Live星酷黑配色款式。
繼先前在台開放ECG心電圖之後，此次再加入開啟血壓量測功能，三星表示將使Galaxy Watch 4系列智慧手錶功能更加完善，配合血壓應用軟體，分別可測量收縮壓、舒張壓及脈搏，並且能透過Samsung Health Monitor查詢追蹤血壓數值與歷史紀錄，藉此掌握個人身體健康狀態。
而此次同步更新的Galaxy Buds Live及Galaxy Buds 2，則是加入360度環繞音效，以及低延遲的智慧主動式降噪功能，藉此讓使用者能感受更真實音場表現，另外亦可過降噪功能減少外部噪音干擾。
至於Galaxy Buds 2新款曜石黑與Galaxy Buds Live星酷黑配色款式，預計會在今年5月上旬進入台灣市場，建議售價分別為新台幣4990元，以及新台幣5990元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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