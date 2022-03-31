不只AirTag成為騷擾工具！ Apple Watch 也成恐怖情人拿來跟蹤
專門用來追蹤的 Apple AirTag 藍牙追蹤器原本的目的是讓使用者能更方便找到鑰匙、錢包...等物品，但卻遭到不肖份子濫用，把它當作騷擾或偷竊的工具，因此 Apple 蘋果公司調整 AirTags 功能，希望減少濫用率。
然而道高一尺、魔高一丈，美國一名男子突發奇想把 Apple Watch 安裝在女友的車輪上，希望藉此追蹤女友，最終遭到警方當場逮捕。
據報導指出，上星期美國警方接到一名女子報案，指稱居住在美國田納西州 29 歲男子 Lawrence Welch 在汽車上安裝電子追蹤設備。
外媒報導，受害女子表示她與 Lawrence Welch 曾使用 Life360 監控彼此的位置，但在她進入家庭安全中心之前，她關閉了監控。此時， 她收到簡訊轟炸，要求她回電，而 Lawrence Welch 曾多次威脅要殺死她，讓她相當害怕。
根據警方說法，最後 Lawrence Welch 確實有到了受害女子所在的家庭服務中心，但他沒有走進大樓，而是走到受害者的車旁，蹲在副駕駛座的輪子邊。等警察到達車輛後，發現輪框輻條上綁著有 Apple Watch，而 Lawrence Welch 也坦承這是他的設備，所以這男子也就被警方逮捕了。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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