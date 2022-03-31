果粉心願落空！郭明錤爆：螢幕下Touch ID近2年都不會出現
蘋果iPhone 14據傳將於今年秋季發表會登場，現已流出諸多訊息供果粉「聞香」。雖然先前已有消息指出，iPhone 14不會有眾人心心念念的「螢幕下指紋解鎖」功能，仍不排除有人隱隱期待，可惜知名分析師郭明錤表示，這功能近兩年都不會出現了。
郭明錤過去曾表示，蘋果可能會在2023年跟上android系統，推出支援螢幕下指紋解鎖／Touch ID的iPhone，或是提前現身在別的iPhone機型上，可惜此項推測被他自己推翻。
據郭明錤於30日推特發文指出，2023年、2024年的新款iPhone可能不會出現螢幕下Touch ID功能，而是維持目前能口罩解鎖的Face ID，因為蘋果公司認為這已是最佳生物辨識方案。
就目前流出的渲染圖推測，iPhone 14 Pro將會與「瀏海頭」說掰掰，改採螢幕挖洞設計。此外，iPhone 14系列因相機規格升級，鏡頭可能會更加凸出。
I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2022
▪ 新版iPad Pro該要出了吧？2大亮點曝光 網友在意「這關鍵」才想買
▪ 【實測】「以為亂講！」口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功解鎖iPhone
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
▪ 【教學】iPhone超詳細電池健康度 靠「電池壽命」捷徑輕鬆掌握
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言