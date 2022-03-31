果粉心願落空！郭明錤爆：螢幕下Touch ID近2年都不會出現

入手一支iPhone 13手機需要花多少錢？有網友在批踢踢發文求助，稱朋友最近因手機損壞，竟花了7萬購買iPhone 13使用，由於兩人都對蘋果產品不熟，朋友也沒有拿回外盒，讓他很擔心朋友受騙上當，吸引不少網友討論，直呼「貧窮限制了你我的想像力」

2022-03-29 16:34