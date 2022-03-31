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果粉心願落空！郭明錤爆：螢幕下Touch ID近2年都不會出現

聯合新聞網 / 綜合報導
分析師爆料，蘋果在近兩年內都不會出現螢幕下指紋解鎖功能。圖為iPhone 13系列手機。路透
分析師爆料，蘋果在近兩年內都不會出現螢幕下指紋解鎖功能。圖為iPhone 13系列手機。路透

蘋果iPhone 14據傳將於今年秋季發表會登場，現已流出諸多訊息供果粉「聞香」。雖然先前已有消息指出，iPhone 14不會有眾人心心念念的「螢幕下指紋解鎖」功能，仍不排除有人隱隱期待，可惜知名分析師郭明錤表示，這功能近兩年都不會出現了。

郭明錤過去曾表示，蘋果可能會在2023年跟上android系統，推出支援螢幕下指紋解鎖／Touch ID的iPhone，或是提前現身在別的iPhone機型上，可惜此項推測被他自己推翻。

據郭明錤於30日推特發文指出，2023年、2024年的新款iPhone可能不會出現螢幕下Touch ID功能，而是維持目前能口罩解鎖的Face ID，因為蘋果公司認為這已是最佳生物辨識方案。

就目前流出的渲染圖推測，iPhone 14 Pro將會與「瀏海頭」說掰掰，改採螢幕挖洞設計。此外，iPhone 14系列因相機規格升級，鏡頭可能會更加凸出

iPhone 郭明錤 Touch ID Face ID

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