開拓國際市場 小米推價位親民版5G手機Redmi 10 5G

小米稍早針對國際市場推出三款Redmi品牌的5G連網手機，分別是Redmi 10 5G，以及Redmi Note 11S 5G與Redmi Note 11 Pro+ 5G。

其中，Redmi 10 5G僅以199美元起跳價格銷售，成為相當低價的5G連網手機產品，處理器則採用聯發科天璣700，搭配4GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池則採用5000mAh容量，支援18W有線快充，至於螢幕則採6.58吋、Full HD+解析度與水滴造型瀏海設計，而機身背蓋則反應在售價上，僅採用塑膠材質設計。

▲Redmi 10 5G

相機方面，Redmi 10 5G分別搭500萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，分別提供灰色、銀色與綠色選項，並且採用側邊指紋辨識器與3.5mm耳機孔設計。

▲Redmi 10 5G

而與Redmi 10 5G同步推出的Redmi Note 11S 5G，以及Redmi Note 11 Pro+ 5G，其實就是去年10月在中國市場推出的Redmi Note 11與Redmi Note 11 Pro+，同樣搭載天璣810處理器與天璣920處理器，而在Redmi Note 11 Pro+ 5G則是額外搭載支援120W有線快充與1億800萬畫素相機鏡頭，建議售價則分別從249美元與369美元起跳。

▲Redmi Note 11S 5G

▲Redmi Note 11S 5G

▲Redmi Note 11 Pro+ 5G

▲Redmi Note 11 Pro+ 5G

此次公布三款5G連網手機都會在近期內進入國際市場銷售，至於台灣日前則是已經推出對應4G連網、主打1億畫素相機規格的Redmi Note 11S，以及Redmi Note 11 Pro 5G、Redmi Note 11 Pro兩款巒生手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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