降低偷手機率！iPhone被標記為「遺失」 蘋果將拒絕維修
根據《愛瘋日報》報導，美國 Apple 公司已經在一份內部備忘錄中指示技術人員，如果 iPhone 在 GSMA 設備登記處被報告為遺失，Apple Store 和 Apple 授權服務提供商蘋果的技術人員，將拒絕維修被報告為遺失的 iPhone 手機。
蘋果拒絕維修報告為遺失的iPhone
根據蘋果公司週一發布的備忘錄，如果蘋果公司技術人員在其內部的 MobileGenius 或 GSX 系統中看到一條訊息，表明該設備已被報告為遺失，他們將被指示拒絕維修。這項新政策應該有助於減少被盜的 iPhone 手機被送到蘋果公司維修的數量。
GSMA 設備登記處是一個全球數據庫，旨在讓客戶在設備遺失或被盜的情況下報告其遺失情況。
如果客戶不能禁用「Find My iPhone」，蘋果商店和蘋果授權服務提供商已經無法為 iPhone 提供服務，這項政策將有助於防止從未啟用過 Find My iPhone 的被盜 iPhone 被蘋果公司維修。如果你的 iPhone 遺失或被盜，請務必閱讀我們的指南，了解接下來要採取的措施。
●iPhone「無法關閉尋找我的 iPhone」怎麼辦
●iPhone 安全防盗設定，遺失如何增加找回機率和保護隱私
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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