iPhone 14 Pro是驚嘆號螢幕？渲染圖曝光、傳外型與規格大致確定
Apple 蘋果在 2017 年推出首款瀏海 iPhone X 迄今，許多人都期待著蘋果能在真正的全螢幕手機。就目前傳聞在 2022 年也就是今年的 iPhone 14 系列新機中，iPhone 14 Pro 機型將不再使用瀏海螢幕，而是改採橢圓型與圓形的雙挖孔式設計，也被戲稱為驚嘆號螢幕。
荷蘭科技媒體 Let’sGoDigital 與 YouTube 頻道 Technizo Concept 的平面設計師 Parvez Khan 合作，繪製超逼真的 iPhone 14 Pro 渲染影片！
從整體外型來看，iPhone 14 Pro 邊框外型沒有太大的變化，無論是三鏡頭相機模組、按鈕等與 iPhone 13 風格一致。
最大的變化就是在螢幕的前鏡頭設計，這次的渲染圖與先前曝光的 CAD 設計圖相同，在 iPhone 14 Pro 螢幕中間左側是橢圓型（又稱膠囊型）的 Face ID 臉部辨識模組，右側圓孔是前鏡頭，這種雙挖孔設計造型就像是橫躺在螢幕上的「！」驚嘆號，不僅讓螢幕畫面更大，狀態列也有比較多的空間可以排列電量、訊號…等圖像。
就目前傳聞 iPhone 14 Pro 將搭載 6.1 吋 OLED 螢幕、Pro Max 的螢幕維持 6.7 吋，螢幕都支援 120Hz 更新率，並搭載 A16 仿生晶片，以及 LPDDR5 的 RAM 記憶體，記憶體可能會是 6GB 或 8GB。
不同於以往的是，據傳 Apple 蘋果為了區隔 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 系列機型，有消息稱 iPhone 14 將續用 A15 晶片，以及 LPDDR4 RAM 記憶體。
Let’sGoDigital 這次的渲染圖也針對 iPhone 14 Pro 的相機進行特寫，日前知名蘋果分析師郭明錤表示 iPhone 14 Pro 後置相機將搭載 4,800 萬像素鏡頭，不僅 CIS 圖像感測器會變大，就連相機模組的高度也會增加 5% ~ 10%，也就是說 iPhone 14 Pro 的鏡頭會比前幾代更大、更突出。
儘管如今距離 iPhone 14 Pro 上市的時間還有將近半年左右，不過國外科技媒體 9to5Mac 引述海通國際證券分析師Jeff Pu的供應鏈調查報告，據稱 iPhone 14 系列已進入EVT工程驗證階段，這也代表iPhone 14系列的外型與規格大致已經確定，基本上不會有太大的變化了。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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