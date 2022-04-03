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iPhone 14 Pro是驚嘆號螢幕？渲染圖曝光、傳外型與規格大致確定

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Let’sGoDigital、9to5Mac
圖片及資料來源：Let’sGoDigital、9to5Mac

Apple 蘋果在 2017 年推出首款瀏海 iPhone X 迄今，許多人都期待著蘋果能在真正的全螢幕手機。就目前傳聞在 2022 年也就是今年的 iPhone 14 系列新機中，iPhone 14 Pro 機型將不再使用瀏海螢幕，而是改採橢圓型與圓形的雙挖孔式設計，也被戲稱為驚嘆號螢幕。

荷蘭科技媒體 Let’sGoDigital 與 YouTube 頻道 Technizo Concept 的平面設計師 Parvez Khan 合作，繪製超逼真的 iPhone 14 Pro 渲染影片！

從整體外型來看，iPhone 14 Pro 邊框外型沒有太大的變化，無論是三鏡頭相機模組、按鈕等與 iPhone 13 風格一致。

圖片及資料來源：Let’sGoDigital、9to5Mac
圖片及資料來源：Let’sGoDigital、9to5Mac

最大的變化就是在螢幕的前鏡頭設計，這次的渲染圖與先前曝光的 CAD 設計圖相同，在 iPhone 14 Pro 螢幕中間左側是橢圓型（又稱膠囊型）的 Face ID 臉部辨識模組，右側圓孔是前鏡頭，這種雙挖孔設計造型就像是橫躺在螢幕上的「！」驚嘆號，不僅讓螢幕畫面更大，狀態列也有比較多的空間可以排列電量、訊號…等圖像。

就目前傳聞 iPhone 14 Pro 將搭載 6.1 吋 OLED 螢幕、Pro Max 的螢幕維持 6.7 吋，螢幕都支援 120Hz 更新率，並搭載 A16 仿生晶片，以及 LPDDR5 的 RAM 記憶體，記憶體可能會是 6GB 或 8GB。

不同於以往的是，據傳 Apple 蘋果為了區隔 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 系列機型，有消息稱 iPhone 14 將續用 A15 晶片，以及 LPDDR4 RAM 記憶體。

圖片及資料來源：Let’sGoDigital、9to5Mac
圖片及資料來源：Let’sGoDigital、9to5Mac

Let’sGoDigital 這次的渲染圖也針對 iPhone 14 Pro 的相機進行特寫，日前知名蘋果分析師郭明錤表示 iPhone 14 Pro 後置相機將搭載 4,800 萬像素鏡頭，不僅 CIS 圖像感測器會變大，就連相機模組的高度也會增加 5% ~ 10%，也就是說 iPhone 14 Pro 的鏡頭會比前幾代更大、更突出。

儘管如今距離 iPhone 14 Pro 上市的時間還有將近半年左右，不過國外科技媒體 9to5Mac 引述海通國際證券分析師Jeff Pu的供應鏈調查報告，據稱 iPhone 14 系列已進入EVT工程驗證階段，這也代表iPhone 14系列的外型與規格大致已經確定，基本上不會有太大的變化了。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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