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vivo新進展 曝光旗艦螢幕可凹折手機X Fold、平板vivo Pad細節

聯合新聞網 / 楊又肇

不久前才確認旗下首款螢幕可凹折手機將以X Fold為稱，同時也預告將在4月11日正式推出的消息後，vivo顯然想讓消費者更快知曉這款螢幕可凹折手機的具體設計。

在稍早公布資訊中，vivo證實X Fold的相機模組將延續X70 Pro+的設計，並且採用矩形底塊搭配圓形相機鏡頭模組，其中更包含一款潛望式遠距鏡頭，同時也確定將繼續與蔡司合作鏡頭設計，意味將會採用T*鍍膜，以及包含蔡司色彩、景深模擬等拍攝效果。

此外，螢幕也確定在內外設計均採超音波原理設計的螢幕下指紋識別功能，而背蓋則採用雙側曲面形式設計，外側螢幕似乎也在雙側維持一定曲度，同時確定至少會推出藍色皮革款式。

至於在vivo Pad部分，則是確定會採用8GB記憶體，另外也能透過底部USB-C 3.1連接埠，對應輸出至以DisplayPort介面連接的螢幕顯示畫面，而背面主相機模組一樣也是採用矩形底塊搭配圓形相機鏡頭模組的設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fold 遠距

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