快訊

宜蘭綠博也傳確診足跡 縣府衛生局證實：明日休園一天

12縣市確診足跡總整理 樹德科大師下榻北市酒店曝

三星推出新款電競螢幕Odyssey Neo G8與新款智慧型顯示器Smart Monitor M8

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在CES 2022期間揭曉的電競螢幕Odyssey Neo G8與新款智慧型顯示器Smart Monitor M8，今日 (3/29)正式在台宣布上市消息，其中在Smart Monitor M8更同步引進稍早在全球市場公布新色款式。

其中，Odyssey Neo G8採用支援4K解析度、240Hz畫面更新率設計的Quantom Mini LED顯示面板，本身則以32吋、1000R曲度螢幕形式設計，支援1毫秒顯示反應，最高亮度可達2000nits，對比度則達1000000：1，靜態對比則可達Quantum HDR 2000等級，螢幕後方LED燈號也會配合顯示畫面色彩做動態調整。

▲電競螢幕Odyssey Neo G8
▲電競螢幕Odyssey Neo G8

▲採用量子Mini LED面板設計，對應更高亮度表現
▲採用量子Mini LED面板設計，對應更高亮度表現

而Smart Monitor M8一樣整合SmartThings應用功能，並且支援AirPlay 2，以及包含Netflix、Amazon Prime Video、Disney+與Apple TV等串流影音服務，同時也能透過USB Type-C連接埠對應65W USB PD供電，同樣也能與Winodws PC、Mac，或是透過Samsung DeX與手機Galaxy系列手機連接使用。

▲智慧顯示器Smart Monitor M8
▲智慧顯示器Smart Monitor M8

螢幕厚度僅為11.4mm，螢幕本身則對應4K UHD解析度，支援99% sRGB廣色域，並且支援HDR10+顯示與3000:1顯示對比，另外也支援21:9顯示裁切。

▲採用窄邊框與11.4mm厚度設計
▲採用窄邊框與11.4mm厚度設計

另外，透過磁吸固定的SlimFit Cam，則具備人臉辨識與自動人物對焦功能，而螢幕連接埠則包含1組micro HDMI與2組USB-C，另外也搭載2組5W功率喇叭，加上低音元件構成的2.2聲道，無線連接則分別支援Wi-Fi 5與藍牙4.2規格，另外也能透過Bixby、Alexa數位助理以聲控方式操作。

▲透過磁吸固定的SlimFit Cam
▲透過磁吸固定的SlimFit Cam

▲採可拆卸設計，同時鏡頭本身亦可透過實體磁吸式擋板遮蓋，避免發生個人隱私遭拍攝等問題
▲採可拆卸設計，同時鏡頭本身亦可透過實體磁吸式擋板遮蓋，避免發生個人隱私遭拍攝等問題

此次在台灣上市版本，則是以三星稍早在全球市場推出的新色款式為主，分別包含象牙白、薔薇粉、湖水綠、夕霧藍四款配色。

▲分別推出象牙白、薔薇粉、湖水綠、夕霧藍四款配色
▲分別推出象牙白、薔薇粉、湖水綠、夕霧藍四款配色

建議售價方面，Odyssey Neo G8將以新台幣39900元價格上市，預計在今年6月初於三星智慧館、三星商城，以及台灣經銷通路推出。

而Smart Monitor M8則會以新台幣19900元價格銷售，預計在3月31日至4月7日期間開放預購，預計在4月8日起透過三星智慧館、三星商城，以及台灣經銷通路銷售。

▲Smart Monitor M8
▲Smart Monitor M8

▲背面設計
▲背面設計

▲本身支援三星SmartThings、蘋果AirPlay 2，以及可對應使用各類串流影音服務等特色，作業系統則採用Tizen設計
▲本身支援三星SmartThings、蘋果AirPlay 2，以及可對應使用各類串流影音服務等特色，作業系統則採用Tizen設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人臉辨識 聲控

延伸閱讀

咦？三星揭曉的智慧顯示器添多元色彩 外型猛看撞臉iMac

螢幕變大！分析師爆料蘋果將推出15吋MacBook Air 預計明年就上市

realme GT Neo 3登場 支援150W光速閃充、另出大電池續航版

研調：彩色化可望成電子紙顯示器市場成長動力

相關新聞

算算iPad Pro周期該出新款了？2大亮點曝光 網友在意「這關鍵」才想買

蘋果（Apple）3月的春季發表會推出搭載M1晶片的iPad Air 5，令不少人大讚高CP值，同樣搭載M1晶片的iPad Pro今年是不是也該「翻新」一下呢？外媒爆料，這次9月的發表會很可能會推出新款iPad Pro，並有2大亮點吸引果粉購買。

朋友小米手機換iPhone 13秒噴7萬 他嚇問：被騙了？

入手一支iPhone 13手機需要花多少錢？有網友在批踢踢發文求助，稱朋友最近因手機損壞，竟花了7萬購買iPhone 13使用，由於兩人都對蘋果產品不熟，朋友也沒有拿回外盒，讓他很擔心朋友受騙上當，吸引不少網友討論，直呼「貧窮限制了你我的想像力」

降低偷手機率！iPhone被標記為「遺失」 蘋果將拒絕維修

根據《愛瘋日報》報導，美國 Apple 公司已經在一份內部備忘錄中指示技術人員，如果 iPhone 在 GSMA 設備登記處被報告為遺失，Apple Store 和 Apple 授權服務提供商蘋果的技

咦？三星揭曉的智慧顯示器添多元色彩 外型猛看撞臉iMac

三星在今年初的CES 2022期間揭曉搭載磁吸視訊鏡頭的智慧顯示器Smart Monitor M8之後，此次則是在全球市場宣布推出暖白、日落粉、日光藍，以及春天綠等新色，尺寸一樣採用32吋、UHD解析度設計，並且配置可吸附在螢幕上的SlimFit Cam視訊鏡頭。

vivo新進展 曝光旗艦螢幕可凹折手機X Fold、平板vivo Pad細節

不久前才確認旗下首款螢幕可凹折手機將以X Fold為稱，同時也預告將在4月11日正式推出的消息後，vivo顯然想讓消費者更快知曉這款螢幕可凹折手機的具體設計。

三星推出新款電競螢幕Odyssey Neo G8與新款智慧型顯示器Smart Monitor M8

今年在CES 2022期間揭曉的電競螢幕Odyssey Neo G8與新款智慧型顯示器Smart Monitor M8，今日 (3/29)正式在台宣布上市消息，其中在Smart Monitor M8更同步引進稍早在全球市場公布新色款式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。