三星推出新款電競螢幕Odyssey Neo G8與新款智慧型顯示器Smart Monitor M8

今年在CES 2022期間揭曉的電競螢幕Odyssey Neo G8與新款智慧型顯示器Smart Monitor M8，今日 (3/29)正式在台宣布上市消息，其中在Smart Monitor M8更同步引進稍早在全球市場公布新色款式。

其中，Odyssey Neo G8採用支援4K解析度、240Hz畫面更新率設計的Quantom Mini LED顯示面板，本身則以32吋、1000R曲度螢幕形式設計，支援1毫秒顯示反應，最高亮度可達2000nits，對比度則達1000000：1，靜態對比則可達Quantum HDR 2000等級，螢幕後方LED燈號也會配合顯示畫面色彩做動態調整。

▲電競螢幕Odyssey Neo G8

▲採用量子Mini LED面板設計，對應更高亮度表現

而Smart Monitor M8一樣整合SmartThings應用功能，並且支援AirPlay 2，以及包含Netflix、Amazon Prime Video、Disney+與Apple TV等串流影音服務，同時也能透過USB Type-C連接埠對應65W USB PD供電，同樣也能與Winodws PC、Mac，或是透過Samsung DeX與手機Galaxy系列手機連接使用。

▲智慧顯示器Smart Monitor M8

螢幕厚度僅為11.4mm，螢幕本身則對應4K UHD解析度，支援99% sRGB廣色域，並且支援HDR10+顯示與3000:1顯示對比，另外也支援21:9顯示裁切。

▲採用窄邊框與11.4mm厚度設計

另外，透過磁吸固定的SlimFit Cam，則具備人臉辨識與自動人物對焦功能，而螢幕連接埠則包含1組micro HDMI與2組USB-C，另外也搭載2組5W功率喇叭，加上低音元件構成的2.2聲道，無線連接則分別支援Wi-Fi 5與藍牙4.2規格，另外也能透過Bixby、Alexa數位助理以聲控方式操作。

▲透過磁吸固定的SlimFit Cam

▲採可拆卸設計，同時鏡頭本身亦可透過實體磁吸式擋板遮蓋，避免發生個人隱私遭拍攝等問題

此次在台灣上市版本，則是以三星稍早在全球市場推出的新色款式為主，分別包含象牙白、薔薇粉、湖水綠、夕霧藍四款配色。

▲分別推出象牙白、薔薇粉、湖水綠、夕霧藍四款配色

建議售價方面，Odyssey Neo G8將以新台幣39900元價格上市，預計在今年6月初於三星智慧館、三星商城，以及台灣經銷通路推出。

而Smart Monitor M8則會以新台幣19900元價格銷售，預計在3月31日至4月7日期間開放預購，預計在4月8日起透過三星智慧館、三星商城，以及台灣經銷通路銷售。

▲Smart Monitor M8

▲背面設計

▲本身支援三星SmartThings、蘋果AirPlay 2，以及可對應使用各類串流影音服務等特色，作業系統則採用Tizen設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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