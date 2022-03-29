朋友小米手機換iPhone 13秒噴7萬 他嚇問：被騙了？

入手一支iPhone 13手機需要花多少錢？有網友在批踢踢發文求助，稱朋友最近因手機損壞，竟花了7萬購買iPhone 13使用，由於兩人都對蘋果產品不熟，朋友也沒有拿回外盒，讓他很擔心朋友受騙上當，吸引不少網友討論，直呼「貧窮限制了你我的想像力」

原PO表示，朋友過去使用小米手機，這次是臨時到通訊行購機，沒想到一花就是7萬元，讓他覺得「很難想像」，擔心朋友被騙。想進一步詢問，偏偏朋友沒有帶走手機外盒，也不會看手機型號或規格，兩人都對iPhone不熟悉，只知道價格有包含藍芽耳機和無線充電，便向網友求助，想知道這麼貴的價格，照道理應該包含哪些配件？

問題一出，內行網友紛紛開始推測原PO朋友到底買了哪些東西，「iPhone 13 Pro Max 1TB？」、「13PM 1T+耳機+充電板+包膜+保貼+殼，也差不多了」、「耳機+保護貼+手機殼就破萬了。保護貼貴的一片賣1000的也有。另外應該還有買手機險」、「手機險買到最高有一年5～6k的」、「通訊行無卡分期下去有可能賣到七萬」。

也有人認為對方財力不俗，「他都願意拿出7萬買手機了，你要擔心的是你的想像力」、「我也認為還好啦，手機很有可能是一天接觸最多的物品」、「朋友付得出來，你就不需要擔心啦」、「說不定對他來說7萬小錢而已，是你太大驚小怪了」、「不作功課就是這樣了，不過他付的出來你也不用幫操心」。

經過一番波折，原PO終於弄清楚朋友到底買了哪些東西，留言回覆是iPhone 13 1TB空機和藍芽耳機，以及無線充電的配備，總共約6萬多，以現金支付，也請朋友隔天去把盒子拿回來。他有些感歎表示，朋友「只會打和接而已，所以根本用不到1TB，可惜那支手機了」，並強調「有些人真的不太懂3C更遑論行情，也只用現金消費」。

據蘋果官網顯示，iPhone 13 Pro Max 1TB定價為54,400元、AirPods第3代為5,990，無線充電器則是1,190元起跳。

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