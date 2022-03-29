算算iPad Pro周期該出新款了？2大亮點曝光 網友在意「這關鍵」才想買

蘋果（Apple）3月的春季發表會推出搭載M1晶片的iPad Air 5，令不少人大讚高CP值，同樣搭載M1晶片的iPad Pro今年是不是也該「翻新」一下呢？外媒爆料，這次9月的發表會很可能會推出新款iPad Pro，並有2大亮點吸引果粉購買。

《彭博社》記者Mark Gurman表示，新版iPad Pro有望在今年秋季（9月至11月）推出。據了解，先前iPad Pro推出月份為2015年9月（12.9吋）、2016年3月（9.7吋）、2017年6月、2018年10月、2020年3月和2021年4月搭載M1版的iPad Pro，周期約為大約在13至16個月，他也提到今年的周期會稍微長一些，也因此9月的秋季發表會相當有機會見到它。

新版的iPad Pro有2大亮點，搭載M2晶片增加效能及支援MagSafe磁吸充電，而多數網友在意的M1版iPad Pro無法Face ID口罩解鎖，不曉得這次新版機型是否有望也可「跟上潮流」口罩解鎖也讓人期待。

雖然iPadOS更新不少功能，像是多工處理等，但網友認為在操作上仍然綁手綁腳（翻攝自蘋果官網）

國外網友面對傳言認為，如果要讓果粉增加購買新版iPad Pro的慾望，全取決於未來的作業系統「iPadOS 16」，表示iPad的系統一直是弱點，作業上處處受限，若能強化作業系統，可能會帶動銷售，但他們也心知肚明，蘋果不會讓iPad Pro取代筆電（如MacBook），「蘋果的計畫是讓大家同時擁有平板和筆電。」

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