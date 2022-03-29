咦？三星揭曉的智慧顯示器添多元色彩 外型猛看撞臉iMac

三星在今年初的CES 2022期間揭曉搭載磁吸視訊鏡頭的智慧顯示器Smart Monitor M8之後，此次則是在全球市場宣布推出暖白、日落粉、日光藍，以及春天綠等新色，尺寸一樣採用32吋、UHD解析度設計，並且配置可吸附在螢幕上的SlimFit Cam視訊鏡頭。

不過，增加新款色彩的Smart Monitor M8，乍看之下其實會與新款iMac有些相仿。

其他設計方面，增加新色的Smart Monitor M8一樣整合SmartThings應用功能，並且支援AirPlay 2，以及包含Netflix、Amazon Prime Video、Disney+與Apple TV等串流影音服務，同時也能透過USB Type-C連接埠對應65W USB PD供電，同樣也能與Winodws PC、Mac，或是透過Samsung DeX與手機Galaxy系列手機連接使用。

螢幕厚度僅為11.4mm，螢幕本身則對應4K UHD解析度，支援99% sRGB廣色域，並且支援HDR10+顯示與3000:1顯示對比，另外也支援21:9顯示裁切。

至於SlimFit Cam則具備人臉辨識與自動人物對焦功能，而螢幕連接埠則包含1組micro HDMI與2組USB-C，另外也搭載2組5W功率喇叭，加上低音元件構成的2.2聲道，無線連接則分別支援Wi-Fi 5與藍牙4.2規格，另外也能透過Bixby、Alexa數位助理以聲控方式操作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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