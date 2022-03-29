Intel宣布Core i9-12900KS桌機處理器有盒裝版本 4月5日上市
今年在CES 2022期間揭曉的Core i9-12900KS桌機處理器，確定會在4月5日正式上市，同時也確定會在當天公布這款處理器具體細節。
至於建議售價則將以739美元價格推出，除了將透過品牌業者配合整機組裝銷售，目前也確定會以盒裝版本提供零售。
Core i9-12900KS桌機處理器標榜在開箱之後，即可配合Intel Thermal Velocity Boost技術，讓6組P Core發揮高達5.5GHz時脈運作的效能表現，同時也能配合Intel Adaptive Boost Technology技術動態提升更高的多核心加速表現，藉此提高遊戲運算所需效能。
硬體設計總計搭載8組P Core和8組E Core設計，總核心數量達16組，並且對應24道執行緒，基礎運作熱功耗為150W，同時搭載30MB Intel Smart Cache，以及支援PCIe 5.0與PCIe 4.0連接埠。
而主機板則相容現有Z690晶片組設計，但建議更新至最新版本BIOS，以利獲得更好運作效能表現，另外同樣支援DDR5 4800 MT/s，以及DDR4 3200 MT/s的記憶體模組。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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