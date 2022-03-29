快訊

重訪泰國足球少年團：洞穴救援行動的奇跡18天

威爾史密斯正式發聲明文道歉 「我錯了，這不可原諒」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Intel宣布Core i9-12900KS桌機處理器有盒裝版本 4月5日上市

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在CES 2022期間揭曉的Core i9-12900KS桌機處理器，確定會在4月5日正式上市，同時也確定會在當天公布這款處理器具體細節。

至於建議售價則將以739美元價格推出，除了將透過品牌業者配合整機組裝銷售，目前也確定會以盒裝版本提供零售。

Core i9-12900KS桌機處理器標榜在開箱之後，即可配合Intel Thermal Velocity Boost技術，讓6組P Core發揮高達5.5GHz時脈運作的效能表現，同時也能配合Intel Adaptive Boost Technology技術動態提升更高的多核心加速表現，藉此提高遊戲運算所需效能。

硬體設計總計搭載8組P Core和8組E Core設計，總核心數量達16組，並且對應24道執行緒，基礎運作熱功耗為150W，同時搭載30MB Intel Smart Cache，以及支援PCIe 5.0與PCIe 4.0連接埠。

而主機板則相容現有Z690晶片組設計，但建議更新至最新版本BIOS，以利獲得更好運作效能表現，另外同樣支援DDR5 4800 MT/s，以及DDR4 3200 MT/s的記憶體模組。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌

延伸閱讀

SEMI估今明年晶圓出貨低於預期 陸行之這麼說

微星更新Summit、Prestige、Modern系列筆電，換上第12代Core系列處理器與EVO設計

AMD挖角Intel技術人才 擴展先進圖形運算應用發展

Intel宣布投入330億歐元以上資金 投資歐盟半導體研發及製造

相關新聞

咦？三星揭曉的智慧顯示器添多元色彩 外型猛看撞臉iMac

三星在今年初的CES 2022期間揭曉搭載磁吸視訊鏡頭的智慧顯示器Smart Monitor M8之後，此次則是在全球市場宣布推出暖白、日落粉、日光藍，以及春天綠等新色，尺寸一樣採用32吋、UHD解析度設計，並且配置可吸附在螢幕上的SlimFit Cam視訊鏡頭。

真的要出螢幕可凹折手機！vivo推旗艦手機X Fold 4月11日登場

日前預告將在3月28日公布新機消息後，vivo稍早確認將在4月11日正式推出名為X Fold的專業旗艦螢幕可凹折手機，並且以「大，集大成」為此款產品特色。另一方面，vivo顯然也準備正式公布旗下首款平板裝置vivo Pad具體資訊。

三星「最親民手機」Galaxy M33 5G登場 擁5000萬畫素相機、5000mAh大電量

三星宣布在台推出Galaxy M33 5G，標榜成為旗下最親民的5G連網手機產品，並且配置8核心處理器、5000萬主相機鏡頭，以及5000mAh大電量電池設計。

Intel宣布Core i9-12900KS桌機處理器有盒裝版本 4月5日上市

今年在CES 2022期間揭曉的Core i9-12900KS桌機處理器，確定會在4月5日正式上市，同時也確定會在當天公布這款處理器具體細節。

新iPhone SE需求恐不如預期 分析師下修出貨量

蘋果新平價iPhone SE 3需求恐不如預期，產業分析師郭明錤今天預估，今年出貨量將下修至1500萬支至2000萬支

只想撈一筆？他不看好iPhone訂閱制 網曝秘訣：等於省錢換新機

蘋果公司傳出正在研擬包括iPhone在內的硬體產品訂閱制服務，用戶只需每月付費就可以擁有裝置。不過，一位網友卻不買帳，直言iPhone使用壽命夠長，如果不求最新款機種，常常都能撿到便宜，認為產品訂閱制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。