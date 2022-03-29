三星「最親民手機」Galaxy M33 5G登場 擁5000萬畫素相機、5000mAh大電量

三星宣布在台推出Galaxy M33 5G，標榜成為旗下最親民的5G連網手機產品，並且配置8核心處理器、5000萬主相機鏡頭，以及5000mAh大電量電池設計。

Galaxy M33 5G採用簡約外型設計，搭配金屬質感背蓋，以及大亨藍、溫拿棕、贏家綠三款沉穩配色，搭載6.6吋V極限超大螢幕、支援120Hz螢幕更新頻率與杜比環繞音效，處理器則採8核心設計，配置6GB記憶體與128GB儲存容量，電池則採5000mAh規格設計，支援25W有線快充。

相機部分則採用800萬畫素、f/2.2光圈設計視訊鏡頭，搭配5000萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，以及包含對應f/2.2光圈、123度拍攝視角設計的5000萬畫素超廣角鏡頭，搭配各為200萬畫素、f/2.4光圈設計的景深鏡頭與微距鏡頭，同樣支援智慧辨識、AR貼圖等拍攝效果。

建議售價方面，Galaxy M33 5G將以新台幣8490元價格，預計在4月8日起透過三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo購物中心、蝦皮商城、 i預購、Friday購物、GT亞太電信、東森購物等指定線上通路陸續開賣，並且將在今天 (3/28)下午1點起開放預訂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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