只想撈一筆？他不看好iPhone訂閱制 網曝秘訣：等於省錢換新機

蘋果公司傳出正在研擬包括iPhone在內的硬體產品訂閱制服務，用戶只需每月付費就可以擁有裝置。不過，一位網友卻不買帳，直言iPhone使用壽命夠長，如果不求最新款機種，常常都能撿到便宜，認為產品訂閱制「對使用者根本沒有好處」，貼文一出引起網友兩面論戰。

一位網友在PTT發問「你會以租代買iPhone嗎？他表示蘋果推出iPhone出租的新服務，但他個人卻不看好，他舉例像自己使用初代SE，「它的壽命太長，加上只要不買最新代，常常都可以撿便宜」，直言月租對他而言「只是蘋果想拉大現金流的陰謀，對使用者沒有好處」。

文章引起網友兩面論戰，部分網友認同原PO的看法，留言回應「行動電源可以租，我能理解，但手機用租的就不是很懂」、「每年換新手機，把舊機賣掉的價差不就等於租手機的錢嗎？為什麼要用租的？」

但有人認為租賃手機也有好處，「如果月租加資費在2千以下，其實蠻吸引人的」、「如果假設租一年的價格落在一兩萬初，那為什麼不租？租一年後再換租下一代的iPhone續租，反正iPhone的備份功能很完整，所有的app都可以無痛更換，等於不需要花原價就能用到最新的iPhone」。

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