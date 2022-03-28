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蘋果iPhone 14相機鏡頭更凸出！因升級到4,800萬畫素

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果iPhone 14可能因為相機鏡頭升級，外觀更凸出。歐新社
蘋果iPhone 14可能因為相機鏡頭升級，外觀更凸出。歐新社

蘋果iPhone 14的相機鏡頭傳出外觀會更凸出，因為改用4,800萬畫素的影像感測器會需要更多空間。 

上周外洩的圖片顯示，蘋果秋季要推出的iPhone新品，背面鏡頭凸出一塊的情況並沒有像先前謠傳地那樣消失不見，甚至可能比iPhone 13 Pro更明顯。根據分析師提供的解釋，這是因為相機規格今年將有重大升級，iPhone 14 Pro/ Pro Max的相機會提高到4,800萬畫素，遠高於iPhone 13 Pro/ Pro Max的1,200萬畫素。由於採用更大的影像感測器，外觀設計要考慮到在裝置內部耗用的空間。

根據分析師的推特爆料，高解析度影像感測器的對角線長度會比1,200萬畫素的版本長25%到33%，另外， 感測器7P鏡頭也將增高5%到10%。  

對蘋果工程師來說，在影像感測器尺寸變大的同時，還要縮減鏡頭凸出，是很艱鉅的任務。凸起多留一陣子，讓相機規格升級但不致對其他內部元件產生太大的影響，是很合理的選擇。 

感測器 iPhone 鏡頭

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