蘋果iPhone 14相機鏡頭更凸出！因升級到4,800萬畫素
蘋果iPhone 14的相機鏡頭傳出外觀會更凸出，因為改用4,800萬畫素的影像感測器會需要更多空間。
上周外洩的圖片顯示，蘋果秋季要推出的iPhone新品，背面鏡頭凸出一塊的情況並沒有像先前謠傳地那樣消失不見，甚至可能比iPhone 13 Pro更明顯。根據分析師提供的解釋，這是因為相機規格今年將有重大升級，iPhone 14 Pro/ Pro Max的相機會提高到4,800萬畫素，遠高於iPhone 13 Pro/ Pro Max的1,200萬畫素。由於採用更大的影像感測器，外觀設計要考慮到在裝置內部耗用的空間。
根據分析師的推特爆料，高解析度影像感測器的對角線長度會比1,200萬畫素的版本長25%到33%，另外， 感測器7P鏡頭也將增高5%到10%。
對蘋果工程師來說，在影像感測器尺寸變大的同時，還要縮減鏡頭凸出，是很艱鉅的任務。凸起多留一陣子，讓相機規格升級但不致對其他內部元件產生太大的影響，是很合理的選擇。
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
▪ 實測／iPhone口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功 網友笑：以為亂講真的可解開
▪ 超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事
▪ LINE會被取代嗎？網曝台人「被綁架」現狀：它是一個生態系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言