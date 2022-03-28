可當平板用！Google傳今年推出螢幕可拆離使用的智慧顯示器

9to5Google網站取得消息指出，Google計畫打造一款採螢幕與擴音喇叭底座可拆分的產品設計，並且將歸類在NEST Hub產品線，預期將會在今年內對外公布。

若沒意外的話，此款裝置將會選擇與新款Pixel 7系列一同亮相，而拆分螢幕將可當作一般平板裝置使用，甚至可以成為居家智慧連網裝置控制中樞。

不過，從NEST Hub最初採用的是客製化輕量作業系統Google Cast，後期則是升級至Fuchsia OS，而在新款裝置是否會維持採用Fuchsia OS，或是沿用客製化的Android作業系統打造，目前還無法確定。

另外，在螢幕尺寸方面的猜測，此款裝置有可能會與過往採10吋螢幕設計的NEST Hub Max重疊，因此有可能會以此裝置取代NEST Hub Max產品定位，之後僅保留7吋螢幕設計NEST Hub。

但具體細節，顯然還是要等Google後續公布為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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