150W還不夠！realme盼上推閃充技術 注入更多主流手機

針對在realme GT Neo 3搭載的150W光速閃充設計，realme副總裁暨中國地區總裁徐起表示，將更積極投入閃充技術研發，並且進一步刷新150W閃充技術紀錄，提供業界最好的閃充技術使用體驗。此外，徐起也說明realme持續關注電競手機市場發展，但強調目前仍以打造使用體驗更好的主流手機產品為目標，但也會在產品內融合合適的電競元素

徐起說明，目前市場對於閃充技術已有相當程度認可，因此realme將會持續在閃充技術精進，而未來研發方向將包含如何將閃充技術規格持續往上推，以及如何將這些閃充技術下放到不同產品定位手機，讓更多使用者能以更快充電速度補充手機電量，將會成為realme接下來面臨課題。

在先前說明中，realme表示將使閃充技術可上推至200W，但從OPPO說明將使SuperVOOC超級閃充技術上推至240W規格情形來看，預期realme後續將會挑戰更高閃充技術規格，讓手機能在更短時間內補充足夠電量。

從先前小米等業者提出看法，認為更高瓦數的快充技術，應該與更標準的安全使用體驗一併考量，而非一昧提高快充速度，包含在供電電路、電池材質與線材設計等都要有更高安全設計，甚至也必須加入必要的防護措施，避免在使用過程產生意外。而realme同樣也秉持相同理念，在持續推進閃充技術之餘，另一方面也會著重使用安全設計。

至於針對目前市場越來越多手機品牌跨入電競市場，realme是否也計畫推出自有品牌電競手機，徐起則強調realme目前仍維持在主流手機產品提供更好使用體驗，但確實也觀察目前電競市場蓬勃發展，而市場對於電競手機的看法也逐漸區分成兩塊，其中包含為提供完整遊戲體驗打造的手機，以及加入電競元素讓手機更符合科技潮流的手機產品。

以realme本身定位在提供消費大眾實用手機，並且鎖定時尚潮流設計來看，顯然不會朝向如ROG Phone、黑鯊手機等產品定位發展，但徐起強調會在realme面向主流市場的手機產品中融合更多電競元素，例如更大螢幕尺寸、更快顯示反應表現，以及可以支撐長時間遊玩的高容量電池與閃充設計，讓手機產品能更符合日常生活使用需求，同時也能滿足遊戲等使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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