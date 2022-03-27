理性勿戰！蘋果與安卓系統的愛恨情仇 5大刻板印象你中哪幾點？

\勿戰/

iOS和Android系統一直都各有擁護和愛好者，是說上週宇恩在科技小電報上，分享看到近期有人在Dcard上的討論有關iOS和Android粉之間存在的五大刻板印象，不管你是長期的iOS用戶，或是死忠的Android粉，又或者你跟宇恩一樣是剛從iOS跳槽到Android陣營的用戶，都一起來看看有沒有被說中以下這五點刻板印象吧！

一、iPhone 的性能比 Android 手機好很多？

這點我們會覺得其實不能這樣講，因為其實 Android 旗艦機在這幾年也稱得上是進步神速，效能也很強，一支手機可以用好幾年這件事並不是只有 iPhone 才做得到。那雖然單從處理器跑分來看，蘋果 A 系列晶片的表現也確實很厲害，但跑分數據其實也只能當個參考，實際使用的感受對每個用戶來說才是最重要的對吧。再來就是大家如果要講到「iPhone 的性能比 Android 手機好」這件事的話，也應該要看看是挑選哪種規格的 Android 手機去比才對吧，畢竟如果你拿一款中低階機種去和 iPhone 比的話，絕對就是有失公平了。

（圖／電獺少女提供）

二、iPhone 用起來比較直覺？

第二個刻板印象：iPhone 用起來比較直覺。但其實這點我們也會覺得不能這樣比，是說蘋果的系統比較封閉，對 iOS 用戶來說，會有點像是「蘋果給我什麼，我就用什麼」，順著蘋果給你的邏輯去使用，理所當然會覺得操作起來很快很直覺。

但另一方面，Android 系統的自由度和可調整的彈性就非常高，也能夠系統的自由度和可調整的彈性就非常高，用戶相對來說就能獲得更多探索的空間和樂趣，使用的主導權也就回到用戶的手上啦。這點把 iOS 比喻成自排車，Android 比喻成手排車的話，不曉得大家會不會更好理解一點，所以如果你覺得 Android 難用的話，那可能不是 Android 的錯，也有可能是其實你還沒發現要怎麼用 XD

（圖／電獺少女提供）

三、拿 Android 傳檔的就是邊緣人

這點不光是宇恩！就連 Henley 身邊用 Android 手機的朋友有也這個感受，因為 iOS 的 AirDrop 實在是太方便了，一群朋友出去玩時很容易（？）AirDrop 完，就忘記傳照片給 Android 手機的朋友。這裡也和大家分享一款超實用的傳檔 App「SendAnywhere」，不但能夠跨裝置傳檔，而且也不會壓縮到圖片的大小。另外如果是 Android 之間要傳檔的話，也可以試試 Nearby Share 這款 App，一樣是透過鄰近分享的功能，可以快速傳輸檔案給周圍的裝置，傳檔速度也很快很方便

四、原來這些功能 Android 也有

第四點刻板印象，就是很多人轉移作業系統後會發現「原來這些功能 Android 也有！」（搭配驚呆表情），例如手勢操作和相機掃碼，其實在 2018 年推出的 Android 9 就已經有內建這些功能了，但如果是要按右鍵返回，或是上滑主頁，Android 系統也都能做到！

五、 Android 的限時動態比較沒質感？

這點很見仁見智 XD 通常是從 iOS 換到 Android 的人才會有的感受，宇恩是說她覺得用 Android 手機發的限時動態，確實會和 iPhone 發的有些許落差，例如在錄 Boomerang 的時候，明明動作、節奏都一樣，但 Android 錄起來就是莫名會動很快，另外一點大部分人會比較有感的應該就是字體和 emoji 的設計有些許不同，這點有些人喜歡有些人不喜歡，美感的部分我們回到第一句話，只能說是件很見仁見智的事情啦。

同場加映：充電速率 最後也想再和大家提提關於充電的部分，那就是大家應該有發現，目前 iPhone 13 仍然是維持 Lightning 接孔，但其實現在已經有不少 Android 手機都已經支援 100W 的有線充電了，反觀 Lightning 就是只維持在 20W。不過這點蘋果未來也勢必得妥協，除了 USB Type-C 會成為未來的主流外，歐盟先前也正式通過提案，要求手機和電子產品都統一使用 USB Type-C 接孔來充電，那麼今年推出的 iPhone 14 系列究竟會不會改成 USB Type-C 接孔呢？就拭目以待坐等蘋果在秋季發表會上揭曉了。 （圖／取材自Unsplash）

以上五點關於 iOS 和 Android 之間存在的刻板印象，獺友們有覺得哪一項對你來說特別有感觸嗎？歡迎留言和我們分享你是哪一派！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦