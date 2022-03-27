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vivo 首款平板vivo Pad登場 有手寫筆、暫時只在這地方銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

在OPPO正式揭曉旗下首款平板裝置後，vivo稍早也正式對外揭曉旗下首款平板裝置外觀，並且確認正式名稱就是vivo Pad。

vivo Pad外型與OPPO Pad十分相似，同樣採用直角平框外型設計，並且搭配偌大的主相機鏡頭設計，本身也支援手寫筆，以及外接鍵盤等配件，甚至還可配合立架背蓋配件，讓平板能在桌面上以不同角度站立。

而螢幕尺寸則預期採用11吋規格，在先前消息更指出將支援120Hz畫面更新率，搭載Qualcomm Snapdragon 870處理器，以及7860mAh容量電池，並且支援44W有線快充，同時更搭載新版OriginOS作業系統，支援多裝置互聯使用體驗。

目前還不確定vivo預計何時揭曉此款平板，但預期最快會在3月28日對外公布，配合可能即將揭曉的螢幕可凹折手機X Fold一同亮相。

但從OPPO Pad僅在中國市場推出的情況來看，預期vivo預計公布的平板裝置也同樣僅在中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fold

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