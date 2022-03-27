首款可凹折手機X Fold要出了？vivo預告3月28日有「新機」訊息

vivo透露將在3月28日揭曉新機，同時從畫面中出現類似蝴蝶的圖像，似乎可能會是日前有傳聞的vivo首款螢幕可凹折手機。

在先前說法裡，vivo有可能推出代號「Butterfly」的螢幕可凹折手機，正式名稱可能是X Fold，並且採用支援120Hz畫面更新率、解析度達2K的8吋可凹折螢幕，搭配6.5吋、同樣支援120Hz畫面更新率的外側螢幕，使用模式同樣貼近三星Galaxy Z Fold系列機種。

而處理器預期採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，搭配4600mAh電池容量與80W有線快充設計，而相機方面則分別採用5000萬畫素、三星ISOCELL S5KGN1感光元件的廣角鏡頭，搭配4800萬畫素、Sony IMX598感光元件廣角鏡頭，以及採1200萬畫素、Sony IMX663感光元件的超廣角鏡頭，另外也加上800萬畫素、5倍變焦與OmniVision OV08A10感光元件設計的長鏡頭焦。

不過，暫時還無法確定vivo是否會在3月28日正式公布新機完整資訊，或是僅透露部分消息，並且在4月時才會進一步揭曉具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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