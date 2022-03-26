蘋果「綠色債券」成果曝 新iPhone SE將採首款工業純度低碳鋁金屬製成
蘋果稍早公布旗下「綠色債券」計畫成果，其中透露將在新款iPhone SE採用全球首款工業純度低碳鋁金屬，並且確定透過位於加拿大、由美國鋁業公司 (Alcoa)、跨國礦產公司力拓集團 (Rio Tinto)，以及加拿大與魁北克政府合資建立的鋁金屬供應商Elysis提供。
此次公布的「綠色債券」計畫，源自蘋果從2016年開始推展項目，目的在於協助減少全球碳排放，並且帶來乾淨能源。而先前投資Elysis，同樣隸屬「綠色債券」計畫之一，讓iPhone與Mac機種採用更環保的鋁合金材質框體，並且標榜在煉鋁過程中降低二氧化碳氣體排放，藉此降低提煉過程對環保造成影響。
在這次公布內容中，蘋果確定會在新款iPhone SE採用Elysis製作的全球首款工業純度低碳鋁金屬，在冶煉生產過程甚至不再產生二氧化碳等溫室氣體，並且在產線使用電力源自水力發電，加上生產過程還會產生額外氧氣成分，使得此款鋁金屬更具環保意義。
而在新款iPhone SE加入之前，包含所有iPad機種，以及包含Apple Watch與Mac機種外殼其實都開始採用100%再生鋁金屬製作，蘋果更強調從2015年以來在鋁金屬材質使用過程的碳排放量已經減少近70%比例。
依照蘋果說明，「綠色債券」計畫總計發行47億美元債券，作為實現2030年達成所有供應鏈符合碳中和目標，其中在2019年的計畫中更推動50個項目，分別減少或抵銷約288萬3000公噸的二氧化碳排放量，並且在全球地區增加近700兆瓦的再生能源，另外更推動新資源回收研究與開發項目。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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