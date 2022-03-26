快訊

鳳梨禁令逾1年陸14度「已讀不回」 我在WTO促提科學證據

蘋果「綠色債券」成果曝 新iPhone SE將採首款工業純度低碳鋁金屬製成

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果稍早公布旗下「綠色債券」計畫成果，其中透露將在新款iPhone SE採用全球首款工業純度低碳鋁金屬，並且確定透過位於加拿大、由美國鋁業公司 (Alcoa)、跨國礦產公司力拓集團 (Rio Tinto)，以及加拿大與魁北克政府合資建立的鋁金屬供應商Elysis提供。

此次公布的「綠色債券」計畫，源自蘋果從2016年開始推展項目，目的在於協助減少全球碳排放，並且帶來乾淨能源。而先前投資Elysis，同樣隸屬「綠色債券」計畫之一，讓iPhone與Mac機種採用更環保的鋁合金材質框體，並且標榜在煉鋁過程中降低二氧化碳氣體排放，藉此降低提煉過程對環保造成影響。

在這次公布內容中，蘋果確定會在新款iPhone SE採用Elysis製作的全球首款工業純度低碳鋁金屬，在冶煉生產過程甚至不再產生二氧化碳等溫室氣體，並且在產線使用電力源自水力發電，加上生產過程還會產生額外氧氣成分，使得此款鋁金屬更具環保意義。

而在新款iPhone SE加入之前，包含所有iPad機種，以及包含Apple Watch與Mac機種外殼其實都開始採用100%再生鋁金屬製作，蘋果更強調從2015年以來在鋁金屬材質使用過程的碳排放量已經減少近70%比例。

依照蘋果說明，「綠色債券」計畫總計發行47億美元債券，作為實現2030年達成所有供應鏈符合碳中和目標，其中在2019年的計畫中更推動50個項目，分別減少或抵銷約288萬3000公噸的二氧化碳排放量，並且在全球地區增加近700兆瓦的再生能源，另外更推動新資源回收研究與開發項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 加拿大 再生能源

延伸閱讀

少了醜瀏海...iPhone 15 Pro改螢幕下Face ID 韓媒曝明年推出

蘋果收購英國新創Credit Kudos 可能推動Apple Card服務進入全球市場

蘋果將採購低碳鋁金屬 用於iPhone SE

螢幕變大！分析師爆料蘋果將推出15吋MacBook Air 預計明年就上市

相關新聞

實測／iPhone口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功 網友笑：以為亂講真的可解開

ios 15.4口罩解鎖上周更新後，不少人躍躍欲試，大讚真的「秒解」，先前也曾報導需要「靠角度」才能解鎖，但仍有不少人無法成功...

iPhone強到可拍電影...為何錄影屌打安卓？ 網熱議答案揭曉

2020年上映的國片《怪胎》奪下國內外許多電影大獎，除了故事精彩可看，這部作品更是台灣首部全程使用iPhone拍攝的劇情長片，可見iPhone錄影功能堪比專業攝影器材。近日有一位網友好奇為什麼iPho

iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看

想當年人手一支的「貝殼機」可是潮流經典，如今的可摺疊手機則在智慧型手機應用上實現「折疊螢幕」高難度技術。到底怎麼做到「螢幕可折疊」？其實手機螢幕折疊類似於紙片對折效果，只要使用足夠柔軟、可彎曲、變形的材質製作面板，距離折疊螢幕的目標就不遠了，再依照柔性面板折疊弧度去設計轉軸，在手機折疊處採用絞鍊連結，提升折疊使用的耐受性，即可打造出可折疊智慧型手機的雛型。

iPhone可用月租了？傳蘋果將推「訂閱制」 最快今年上路

彭博新聞指稱，蘋果計畫透過按月訂閱方式，讓使用者更容易「租賃」iPhone機種，進而增加蘋果服務使用率。

蘋果「綠色債券」成果曝 新iPhone SE將採首款工業純度低碳鋁金屬製成

蘋果稍早公布旗下「綠色債券」計畫成果，其中透露將在新款iPhone SE採用全球首款工業純度低碳鋁金屬，並且確定透過位於加拿大、由美國鋁業公司 (Alcoa)、跨國礦產公司力拓集團 (Rio Tinto)，以及加拿大與魁北克政府合資建立的鋁金屬供應商Elysis提供。

少了醜瀏海...iPhone 15 Pro改螢幕下Face ID 韓媒曝明年推出

根據韓國 The Elec 網站報導，三星電子正在開發一種新的面板下攝像鏡頭組件，這將使蘋果能夠有效地將 Face ID 模組隱藏在螢幕下。蘋果計劃在明年的 iPhone 15 Pro 上使用這種技術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。