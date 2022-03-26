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iPhone可用月租了？傳蘋果將推「訂閱制」 最快今年上路

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞指稱蘋果計畫透過按月訂閱方式，讓使用者更容易「租賃」iPhone機種，進而增加蘋果服務使用率。

事實上，蘋果執行長Tim Cook曾在2019年底的財報會議透露可能藉由按月「訂閱」形式，讓使用者更容易獲得iPhone新機，以及包含Apple Music與iCloud在內服務。

而藉由按月訂閱方式增加iPhone機種市佔率，同時也綁定蘋果旗下重點服務，或許也能吸引更多使用者，尤其是企業端用戶，以及更多追求蘋果產品的消費者，藉由每月僅需支付相對較少的金額，即可維持每年使用新機，並且讓蘋果服務用戶人數增加，甚至增加黏著使用人數。

不過，目前蘋果並未對此作任何回應，同時也尚未有消息透露此項服務具體細節，但似乎會比照過往每年舊換新方案，讓訂閱用戶可在新機推出時更換手上舊機，同時最快會在今年內公布，或是延後至明年，但也有可能在評估之後取消此項服務。

此項服務有點類似目前市場常見的硬體分期「訂閱」使用模式，當使用者支付費用等同使用硬體原本售價時，或許能選擇買斷手上使用設備，或是繼續訂閱使用新品。而對於蘋果而言，其實只是消費方式改變，更大意義則是讓使用者持續使用蘋果產品，進而增加使用蘋果服務比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 蘋果

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