蘋果將採購低碳鋁金屬 用於iPhone SE

蘋果公司（Apple）今天宣布， 透過47億美元（約新台幣1345億元）的「綠色債券」投資，協助啟動新低碳製造和回收技術開發；蘋果將採購ELYSIS公司生產的全球首款工業純度低碳鋁金屬，用於生產智慧型手機iPhoneSE。

蘋果在官網發文說明，自2016年以來已發行3筆「綠色債券」，加速實現蘋果2030年整體供應鏈碳中和的目標。2016年和2017年發行的2筆債券現已完全分配，2019年的「綠色債券」目前支持50項計畫案，包括低碳鋁這項突破性技術。

蘋果環境、政策與社會措施副總裁傑克森（LisaJackson）說，蘋果的綠色債券是推動環保工作向前邁進的關鍵工具。蘋果的投資有助於推進所需的突破性技術，以減少使用材料的碳足跡，並努力在產品中只使用可回收和可再生材料，來保護地球的有限資源。

世界首款直接無碳鋁冶煉工藝的幕後推手ELYSIS公司宣布以工業規模生產首款工業純度原鋁，將用於蘋果產品，這項突破性技術排放氧氣而非溫室氣體。

蘋果將從ELYSIS採購第一批工業純度的低碳鋁金屬，計劃用於iPhone SE。這款鋁由ELYSIS位於魁北克的工業研發中心運用水力發電生產。

藉由改用再生鋁和使用水力發電取代化石燃料冶煉的鋁，蘋果的鋁相關碳排放量自2015年以來減少近70%。iPad系列中的每款機型，包括新款iPad Air，以及最新的MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini和Apple Watch，均採用100%再生鋁外殼製成。

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