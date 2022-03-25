微星更新Summit、Prestige、Modern系列筆電，換上第12代Core系列處理器與EVO設計
微星 (MSI)宣布推出全新換上Intel第12代Core系列處理器的筆電機種，分別升級Summit、Prestige、Modern系列產品，藉此滿足各類商務與主流使用需求。
此次更新的Summit與Prestige系列筆電，分別採用Intel EVO設計與導入NVIDIA獨立顯示卡設計版本，除了現有的Summit E13 Flip Evo、Summit E16 Flip，更加入新款Summit E14 Flip Evo，透過不同尺寸設計提供多元選擇。
Summit系列筆電
其中，Summit E16 Flip搭載NVIDIA GeForce RTX獨立顯示卡，並且藉由Tobii Aware技術讓使用者離開筆電前方位置時，筆電螢幕就會自動鎖定，甚至有人從後方觀看，筆電螢幕將會自動模糊、變暗，藉此確保更高層級隱私與安全性。
而Summit系列筆電更提供TPM硬體設計，並且透過指紋辨識或IR紅外線視訊鏡頭辨識功能確保個資安全，另外也整合了Tile定位技術，讓使用者能透過Tile追蹤技術尋找不慎遺失筆電。
效能表現部分，Summit系列筆電更可透過人工智慧技術自動調整系統資源，讓筆電能隨持維持執行效率，並且有效延長電池使用時間。
Prestige系列筆電
至於在區分Prestige 15、Prestige 14的系列筆電，則採用輕薄機身設計，並且在維持效能與散熱平衡情況下，搭載支援播放Hi-Res高解析音樂與DTS音效功能，同樣區分採Intel EVO設計，或是搭載NVIDIA GeForce RTX獨立顯示卡機種。
Prestige系列更配備True Pixel技術打造的高畫質面板，藉此呈現更細膩的畫面細節與色彩精準度，另外也能配合臉部識別或指紋辦識功能保護筆電隱私，並且強調對應長時間續航表現與電池快充設計，藉此對應更全方位筆電使用需求。
Modern系列筆電
另外，在Modern系列筆電部分，則是請來法國超人氣插畫家Lorraine Sorlet合作設計主題視覺，分別提供經典黑與都會銀兩款色系，同時搭配窄邊框設計螢幕，以及可180度攤平使用設計，配合全尺寸鍵盤與加大觸控板，讓使用者能更方便透過筆電完成創作內容。
此次公布筆電產品將陸續在台上市，其中Summit E16 Flip、Summit E14 Evo、Prestige 15等機種將率現開賣，建議售價則從新台幣50900起跳。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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