快訊

敲定4月婚宴…童仲彥遲到5小時現身報到 入獄關3年10月

曾頒獎給確診者…林右昌將居隔3天 自曝目前狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微星更新Summit、Prestige、Modern系列筆電，換上第12代Core系列處理器與EVO設計

聯合新聞網 / 楊又肇

微星 (MSI)宣布推出全新換上Intel第12代Core系列處理器的筆電機種，分別升級Summit、Prestige、Modern系列產品，藉此滿足各類商務與主流使用需求。

此次更新的Summit與Prestige系列筆電，分別採用Intel EVO設計與導入NVIDIA獨立顯示卡設計版本，除了現有的Summit E13 Flip Evo、Summit E16 Flip，更加入新款Summit E14 Flip Evo，透過不同尺寸設計提供多元選擇。

Summit系列筆電

其中，Summit E16 Flip搭載NVIDIA GeForce RTX獨立顯示卡，並且藉由Tobii Aware技術讓使用者離開筆電前方位置時，筆電螢幕就會自動鎖定，甚至有人從後方觀看，筆電螢幕將會自動模糊、變暗，藉此確保更高層級隱私與安全性。

而Summit系列筆電更提供TPM硬體設計，並且透過指紋辨識或IR紅外線視訊鏡頭辨識功能確保個資安全，另外也整合了Tile定位技術，讓使用者能透過Tile追蹤技術尋找不慎遺失筆電。

效能表現部分，Summit系列筆電更可透過人工智慧技術自動調整系統資源，讓筆電能隨持維持執行效率，並且有效延長電池使用時間。

Prestige系列筆電

至於在區分Prestige 15、Prestige 14的系列筆電，則採用輕薄機身設計，並且在維持效能與散熱平衡情況下，搭載支援播放Hi-Res高解析音樂與DTS音效功能，同樣區分採Intel EVO設計，或是搭載NVIDIA GeForce RTX獨立顯示卡機種。

Prestige系列更配備True Pixel技術打造的高畫質面板，藉此呈現更細膩的畫面細節與色彩精準度，另外也能配合臉部識別或指紋辦識功能保護筆電隱私，並且強調對應長時間續航表現與電池快充設計，藉此對應更全方位筆電使用需求。

Modern系列筆電

另外，在Modern系列筆電部分，則是請來法國超人氣插畫家Lorraine Sorlet合作設計主題視覺，分別提供經典黑與都會銀兩款色系，同時搭配窄邊框設計螢幕，以及可180度攤平使用設計，配合全尺寸鍵盤與加大觸控板，讓使用者能更方便透過筆電完成創作內容。

此次公布筆電產品將陸續在台上市，其中Summit E16 Flip、Summit E14 Evo、Prestige 15等機種將率現開賣，建議售價則從新台幣50900起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

法國

延伸閱讀

Qualcomm賦予監控攝影機更多人工智慧、邊緣運算 讓Snapdragon處理器有更好定位表現

為了遊戲應用作準備？Google開始在新版Chrome OS加入可變更新率功能測試

俄烏戰爭恐衝擊消費需求 微星早盤翻黑振幅逾3%

250萬圓夢Mitsubishi Lancer EVO X！已幫你升級至400匹馬力

相關新聞

實測／iPhone口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功 網友笑：以為亂講真的可解開

ios 15.4口罩解鎖上周更新後，不少人躍躍欲試，大讚真的「秒解」，先前也曾報導需要「靠角度」才能解鎖，但仍有不少人無法成功...

iPhone強到可拍電影...為何錄影屌打安卓？ 網熱議答案揭曉

2020年上映的國片《怪胎》奪下國內外許多電影大獎，除了故事精彩可看，這部作品更是台灣首部全程使用iPhone拍攝的劇情長片，可見iPhone錄影功能堪比專業攝影器材。近日有一位網友好奇為什麼iPho

iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看

想當年人手一支的「貝殼機」可是潮流經典，如今的可摺疊手機則在智慧型手機應用上實現「折疊螢幕」高難度技術。到底怎麼做到「螢幕可折疊」？其實手機螢幕折疊類似於紙片對折效果，只要使用足夠柔軟、可彎曲、變形的材質製作面板，距離折疊螢幕的目標就不遠了，再依照柔性面板折疊弧度去設計轉軸，在手機折疊處採用絞鍊連結，提升折疊使用的耐受性，即可打造出可折疊智慧型手機的雛型。

少了醜瀏海...iPhone 15 Pro改螢幕下Face ID 韓媒曝明年推出

根據韓國 The Elec 網站報導，三星電子正在開發一種新的面板下攝像鏡頭組件，這將使蘋果能夠有效地將 Face ID 模組隱藏在螢幕下。蘋果計劃在明年的 iPhone 15 Pro 上使用這種技術

微星更新Summit、Prestige、Modern系列筆電，換上第12代Core系列處理器與EVO設計

微星 (MSI)宣布推出全新換上Intel第12代Core系列處理器的筆電機種，分別升級Summit、Prestige、Modern系列產品，藉此滿足各類商務與主流使用需求。

不光是硬體升級，NVIDIA解析「Hopper」 H100 GPU加速運算效能提升秘密

針對此次GTC 2022公布代號「Hopper」的H100 GPU，以及名為Superchip的設計方案，NVIDIA團隊在後續釋出技術白皮書與進一步深入解說文章中，詳細說明新款GPU所帶來改變，同時也進一步在訪談說明更多細節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。